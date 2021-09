Le compte Apple verrouillé

Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé par Google. Le service regroupe Google Docs, Sheets, Slides et Drawings et est donc une suite bureautique permettant de modifier des documents, des feuilles de calcul, des présentations, des dessins, des formulaires, etc. Les utilisateurs peuvent rechercher les fichiers partagés publiquement sur Google Drive par l'entremise de moteurs de recherche Web. L'accès aux données stockées sur son espace Google Drive peut être fait soit en ligne via le site de Google, soit via la synchronisation sur un terminal.Mais des solutions qui opèrent sur le cloud n'ont pas toujours bonne presse : certains craignent par exemple ne pas avoir un contrôle total sur les données. Des éléments tendent à alimenter cette barrière. Par exemple, Apple a confirmé qu'il scanne déjà iCloud Mail à la recherche de contenu pédopornographique , et ce depuis 2019. Cependant, l'entreprise affirme ne pas avoir parcouru les photos iCloud ou les sauvegardes iCloud.La situation actuelle va dans le même sens dans la mesure où il s'agit d'analyse des documents postés sur son espace cloud :« Bonjour, je m'appelle Ed Francis, propriétaire et éditeur de[ndlr. archives blindées]. Nous sommes une chaîne petite mais croissante couvrant le développement des véhicules blindés au cours du siècle dernier. »« Jusqu'à récemment, je n'ai eu aucun problème avec Google Drive que j'utilisais pour sauvegarder toutes mes données, qui ont été recueillies à partir d'archives au cours des 7 dernières années environ, il s'agit principalement de documents allant de l'ingénierie aux rapports mécaniques 1916-2020. Je soupçonne que l'un de ces fichiers, qui disposaient d'une large sélection de véhicules du Moyen-Orient, a été récupéré pour être analysé par les robots. C'est ce qui a été signalé dans un faux positif par les robots en ligne de Google. »« Ce fichier était une collection de véhicules et devait à un moment donné être utilisé pour réaliser une vidéo montrant l'adaptation et les modifications apportées aux véhicules utilisés dans ces conflits et comment les exigences des combats urbains et de la guerre asymétrique ont modifié les paramètres de conception des véhicules. Ces fichiers ne contenaient aucune image graphique, aucune promotion du terrorisme, aucune glorification ou recrutement ou quoi que ce soit d'autre du genre. Il est possible que l'Etat islamique, ainsi que d'autres entités, aient peint des slogans ou écrit leurs lettres sur des véhicules, car il s'agit d'une pratique courante dans ce conflit. »« Il n'y a eu aucun choix de camp, de messages idéologiques ou de discussion à ce sujet, et le dossier contient des aspects de tous les côtés de ces conflits et se concentre sur les véhicules en question, les dates où ils ont été enregistrés, les emplacements et les catégories. Le reste du fichier google est similaire dans son contexte de prise en charge avec des fichiers de développements de la guerre froide, des développements de la Seconde Guerre mondiale et bien sûr de nos vidéos et recherches, qui ont pris plus de 7 ans à collecter dans les archives britanniques. »« Ce fichier a été partagé avec très peu de personnes, toutes expertes dans leur domaine, d'un ancien concepteur militaire de concepts britanniques de la guerre froide à quelques auteurs s'intéressant au développement de chars. Je poste ceci ici car ce n'est pas la première fois que des sites ou des pages qui étudient le sujet rencontrent des problèmes avec Google et bien qu'il y ait une attente de deux jours pour une réponse, il a toujours été soutenu que d'une manière ou d'une autre, cela encourageait le terrorisme. Heureusement, ces sites ont également fait l'objet d'une enquête et se sont avérés ne pas enfreindre les conditions une fois qu'un élément humain a été impliqué. »« Le grief supplémentaire à cela est que mon Google Drive comprenait également mes propres photos de famille personnelles et mon livre actuel sur le sujet que j'écrivais et qui risque également d'être perdu. »« J'espère que je pourrai parler à un humain, qui pourra examiner à la fois le Drive et le contexte ainsi que notre chaîne et évaluer les informations fournies et, espérons-le, comme d'autres sites axés sur le contenu historique, annuler le blocage ou l'interdiction de cette page car elle n'est en aucun cas manière de promouvoir ou de glorifier l'activité terroriste ».Suite à cette publication, différents messages de soutien ont fusé sur la toile. Nous pouvons lire en réponse celui de Tanks Encyclopedia (encyclopédie des tanks) qui indiquait :« Cher Google, Vraiment ? Encore ? Vous avez banni notre team manager l'année dernière pour la même raison ridicule, et maintenant vous recommencez !Nous comprenons que vous essayez de limiter ou d'arrêter l'utilisation de vos plateformes par de méchants terroristes, et nous vous en félicitons. Mais votre système fait bannir les gens à tort et tout le processus d'appel semble être intentionnellement obscurci, difficile et provoquant la panique. S'il vous plaît, placez un être humain au sein de votre processus et annulez l'interdiction de ce bon monsieur qui n'a rien fait de mal (et de préférence, corrigez les bots). »« Tous mes vœux »« L'équipe Tank Encyclopedia, en soutien à Ed Francis ».Ou encore celui-ci :« Je suis le directeur du Musée suédois des chars et nous abritons la collection de véhicules militaires appartenant au Musée de l'armée suédoise (gouvernement suédois). Dans notre travail, nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir de la part de personnes faisant des recherches dans différentes archives sur l'histoire de la façon dont ces véhicules ont été utilisés, quelles situations, etc. Ed Francis est l'une de ces personnes qui passent énormément de temps non payé à faire. cette recherche et lui et d'autres stockent des images, des documents, etc. trouvés sur Google Drive comme sauvegarde, mais maintenant, quand il a été banni, 5 ans de travail le plus important seront effacés et partis à jamais. »« Je vous prie d'ouvrir son compte pour qu'il puisse télécharger ses fichiers afin de les stocker autrement. »« Je suis heureux d'offrir notre serveur de musée pour cela, mais pour ce faire, nous devons avoir accès aux fichiers stockés sur son compte google. »« Alors, s'il vous plaît, aidez notre musée et d'autres musées du monde entier à collecter les informations correctes sur notre histoire afin que nous puissions raconter la véritable histoire à nos visiteurs. Nous avons besoin de tous ces chercheurs dans notre travail. »« Stefan Karlsson, directeur du musée, Arsenalen - le musée suédois des chars. »Après cette pluie de message de soutien, un community manager de Google a annoncé il y a quelques heures que son compte a été réactivé :La situation rappelle un évènement par l'actrice Rachel TRUE qui a indiqué dans un tweet daté du 6 mars qu’Apple a bloqué son compte iCloud à cause de la façon dont son nom de famille s'écrit . Après un changement de casse du mot "TRUE", représentant le nom de famille de l’actrice Rachel TRUE, le système d’Apple aurait considéré la nouvelle valeur "true", comme l’une des données généralement connues en informatique en tant que mot-clé d’un langage de programmation ou du langage SQL.L'actrice a déclaré qu'elle avait passé des heures à parler au service client, et qu'Apple n'a pas cessé de lui facturer le service iCloud. L'utilisatrice aurait pu passer au niveau gratuit, cependant, elle aurait perdu la plupart de ses données en ligne. En effet, lorsqu’un utilisateur souscrit au service iCloud, il obtient automatiquement 5Go de stockage gratuit. S'il a besoin de plus d'espace dans iCloud, il peut passer à un plan de stockage plus important. Notons qu'on peut mettre à niveau le plan de stockage iCloud à partir d’un iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC. L’utilisateur a le choix entre des plans de 50Go, 200Go ou 2To. Il peut même utiliser le partage familial pour partager les plans de 200Go et de 2To avec sa famille. Après la mise à niveau, l’utilisateur sera facturé mensuellement. De plus, si l’utilisateur s’abonne également à des services Apple comme Apple Music ou Apple TV+, il pourrait faire des économies avec Apple One. Car, avec Apple One, on peut choisir une formule d'abonnement qui inclut 50Go, 200Go ou 2To de stockage iCloud.« Vos programmeurs peuvent-ils libérer mon nom de famille de la prison d'iCloud ? J'ai été mis en "lock-out" pendant plus de 6 mois à cause d'un "t" en minuscule dans mon nom de famille, également à cause d'une commande informatique », a déclaré l’actrice Rachel TRUE sous forme d’ironie.Ce n’était pas la première fois que des utilisateurs d’Apple font face à des difficultés similaires. En fin d’année dernière, plus précisément le jour de Noël, Apple a signalé des problèmes de compte et de connexion au support de son service iCloud, alors que de nombreuses personnes installaient leur appareil pour la première fois. Le service iCloud d'Apple avait faire face a un problème qui avait entrainé des échecs de configuration des nouveaux appareils et d'activation de comptes pendant plus de 32 heures. 