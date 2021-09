En termes de localisation, les États-Unis et la Chine continuent de représenter plus de la moitié des principaux sites de centres de données cloud et Internet. Viennent ensuite le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Irlande et l'Inde, qui représentent collectivement un autre 25 % du total. Parmi les opérateurs hyperscale, Amazon, Microsoft et Google représentent collectivement plus de la moitié de l'empreinte des centres de données, bien qu'en termes de taux de croissance des centres de données au cours des quatre derniers trimestres, ce sont trois sociétés chinoises qui se distinguent - ByteDance, Tencent et Alibaba. Si l'on tient compte à la fois des nouveaux centres de données et de la modernisation des installations existantes, les plus gros investisseurs au deuxième trimestre ont été Amazon, Google et Microsoft, suivis de Facebook, Apple, Alibaba, ByteDance et Tencent.L'étude est basée sur une analyse de l'empreinte des centres de données de 19 des plus grandes entreprises mondiales de services Internet et de cloud computing, y compris les plus grands opérateurs de SaaS, IaaS, PaaS, recherche, réseaux sociaux, e-commerce et jeux. Les entreprises dont l'empreinte des centres de données est la plus large sont les principaux fournisseurs de cloud computing - Amazon, Microsoft, Google et IBM. Chacune d'entre elles dispose d'au moins 60 centres de données, dont au moins trois dans chacune des quatre régions - Amérique du Nord, APAC, EMEA et Amérique latine. Oracle, Alibaba et Tencent sont également très présents dans les centres de données. D'autres entreprises ont tendance à concentrer leurs centres de données principalement aux États-Unis (Apple, Facebook, Twitter, eBay) ou en Chine (Baidu, JD.com).", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group. "Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?