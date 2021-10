Au-delà de la connectivité, la mise en place d'un MEC offrira également aux entreprises la possibilité d'héberger des applications à la fois sur site et dans des emplacements cloud en edge. Parmi les avantages potentiels, citons la possibilité de respecter des politiques strictes en matière de trafic de données, de renforcer la sécurité et d'améliorer le contrôle et la prise de décision en temps réel. Les cas d'utilisation, les alignements sur le marché, le développement de produits et le passage à des architectures natives en cloud par les acteurs du marché - les opérateurs télécoms, les acteurs hyperscale et les fournisseurs d'infrastructures d'opérateurs - sont toujours en cours de développement.IDC estime que l'accélération du développement de l'écosystème mobile edge cloud, les MSO câblés investissant dans des capacités edge, et les fournisseurs de services cloud hébergeant des charges de travail en réseau edge et s'associant à des fournisseurs de services de communication pour fournir des solutions MEC aux entreprises, entraîneront la majorité des investissements MEC des opérateurs au cours de la période de prévision.IDC prévoit que le chiffre d'affaires mondial du cloud de périphérie multi-accès (MEC), y compris les fonctions de réseau virtuel (VNF), l'infrastructure de virtualisation des fonctions de réseau (NFVI) et les fonctions de réseau natives du cloud (CNF), au niveau du cloud de périphérie des opérateurs dans les quatre sous-segments du marché (périphérie mobile, périphérie filaire, périphérie câblée et périphérie CDN), passera de 3,5 milliards de dollars en 2020 à 16,7 milliards de dollars en 2025. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37,0 % sur la période de prévision 2020-2025.", a déclaré Ajeet Das, directeur de recherche, Carrier Network Infrastructure chez IDC.Le rapport d'IDC, Worldwide Carrier Multi-Access Edge Cloud Software Forecast, 2021-2025, présente les prévisions du marché mondial pour les logiciels d'infrastructure des transporteurs (VNF/CNF et NFVI) pour le multi-access edge cloud (MEC) pour la période 2021-2025. Dans le cadre de ces prévisions, IDC répartit les dépenses en logiciels MEC des opérateurs entre le mobile edge cloud (par exemple, les applications cloud du réseau d'accès radio [RAN], le plan de données du noyau de paquets et d'autres fonctions centrales 5G déployées sur une plate-forme MEC, et le backhaul virtuel), le wireline edge cloud (OLT virtuel, Broadband Network Gateway [BNG] virtuel, et CPE virtuel et routeurs virtual edge pour les déploiements MEC), le cable edge cloud (CMTS virtuel), et le carrier CDN edge comprenant des CDN virtuels qui seront colocalisés avec les trois autres edge.Source : IDCQu'en pensez-vous ?