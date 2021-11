DataCore Software dévoile DataCore FileFly 4.0, une solution de hiérarchisation des fichiers basée sur un ensemble de règles qui aide les entreprises à automatiser la migration des données historiques et à mettre en place des architectures informatiques plus agiles. FileFly aide les entreprises à décharger les fichiers rarement utilisés du stockage primaire, coûteux, en les migrant instantanément vers un stockage objet moins onéreux, des architectures hybrides ou de cloud public. Pour les entreprises, le gain de temps et l’économie d’argent sont garantis, tout en préservant une expérience utilisateur forte.Les données historiques les plus anciennes peuvent rapidement saturer les serveurs de fichiers et les ressources de stockage en réseau (NAS) disponibles. De plus, la sauvegarde continue des fichiers inactifs pour la protection contre les ransomwares consomme les ressources de sauvegarde. Pour parer cette problématique, les équipes informatiques ont deux alternatives : acheter des périphériques NAS haut de gamme coûteux (si les retards persistants de la chaîne d'approvisionnement le permettent) ou alors pénaliser les utilisateurs finaux en leur imposant des temps d'arrêt potentiels et des performances médiocres lorsque les fichiers sont redistribués manuellement entre plusieurs machines.Le nettoyage automatisé intégré à FileFly libère de l'espace pour les données plus critiques et cruciales fréquemment consultées et réduit considérablement les fenêtres et capacité de sauvegarde. En moyenne, la solution aide les clients à libérer 50 à 80 % de l'espace occupé par les fichiers pour les attribuer à des données plus prioritaires. Les équipes informatiques gagnent ainsi du temps et évitent des migrations de données ou un archivage laborieux et perturbateur, tout en évitant les sauvegardes de fichiers qui ont été migrés vers le stockage objet.Les entreprises informatiques qui préfèrent conserver leurs données sur site peuvent utiliser DataCore Swarm Object Storage comme destination de déchargement. Swarm offre une évolutivité, une durabilité et une immuabilité massives pour sauvegarder les fichiers et les protéger contre les cyberattaques. Lorsque les entreprises souhaitent déployer des charges de travail vers des clouds hybrides ou publics, FileFly peut créer des niveaux de stockage vers des clouds compatibles S3, notamment AWS, Azure, Google et Wasabi (sans perturber les applications Windows qui sont incompatibles avec le protocole S3 et qui nécessiteraient alors une refonte).Ken Przywara, director of infrastructure chez Kinetiq, déclare : "S'il est nécessaire d'accéder à nouveau aux fichiers migrés, FileFly rappelle leur contenu sur le serveur de fichiers d'origine sans intervention du service informatique, pour permettre aux applications et aux utilisateurs de les retrouver rapidement et facilement. Les fichiers migrés restent accessibles à partir du dossier de stockage initial ; ils sont simplement répertoriés comme hors ligne, n'occupant aucun octet sur le disque tant qu’ils ne sont pas sollicités.Facile à installer sur les serveurs Windows, FileFly comprend un calculateur d'économies qui permet aux organisations informatiques d'estimer les réductions potentielles de coûts, en simulant l'effet de différentes politiques de hiérarchisation des fichiers avant de programmer toute migration.Abhijit Dey, Chief Product Officer, déclare : "Les entreprises ne peuvent pas perdre un temps précieux ou un budget conséquent sur des infrastructures informatiques sous-performantes, alors que la technologie automatisée peut si facilement les libérer pour réaliser une meilleure optimisation de leurs capacités. Grâce à sa technologie de hiérarchisation automatisée des données, DataCore FileFly constitue une solution facile à mettre en œuvre pour réaliser une rétention des données à long terme, évolutive et peu coûteuse, destinée à aider les datacenters à fonctionner de manière optimale."DataCore Software fournit des solutions de software-defined storage flexibles, intelligentes et puissantes pour le stockage en mode bloc, fichier et objet. Elle aide ses clients à moderniser leurs modes de stockage, protection et d’accès aux données.Source : Datacore Que pensez-vous de Datacore FileFly 4.0 ?