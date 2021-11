Cet accord, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat existant entre les deux sociétés, intervient à un moment où l'initiative Gaia-X, parrainée par l'UE et visant à créer une plate-forme européenne de cloud, serait en proie au "chaos et aux luttes intestines". Atos et OVHcloud sont tous deux membres fondateurs de Gaia-X.L'accord prévoit également l'accès des clients au simulateur d'ordinateur quantique d'Atos, et l'intégration potentielle du matériel Bull dans l'offre bare metal d'OVHcloud.Atos et OVHcloud ont annoncé des plans pour leur propre cloud européen en janvier 2021, et l'annonce apporte le Atos OneCloud Sovereign Shield, un service lancé ce mois-ci pour soutenir les besoins de souveraineté des données des gouvernements et des industries dans le monde entier.Cette semaine, les deux entreprises françaises ont annoncé de nouveaux produits et une recherche et développement conjointe visant à fournir des services de cloud souverain aux clients français. Il s'agira d'utiliser les produits globaux proposés par les deux sociétés, notamment Atos OneCloud et le OneCloud Sovereign Shield, ainsi que le cloud public OVHcloud.Le résultat sera déployé dans les centres de données d'Atos en France, en utilisant le centre de données as-a-service d'OVHcloud pour permettre des capacités IaaS et PaaS, combinées aux solutions bare metal, de cybersécurité et de décarbonisation d'Atos. OVHcloud offrira un cloud hybride aux clients d'Atos, en incluant l'offre de cloud privé d'Atos.Les entreprises affirment que le renforcement de leur partenariat dans les centres de données d'Atos permettra aux clients français d'obtenir leurs services cloud plus près de l'endroit où se déroulent leurs activités, ce qui réduira potentiellement la latence.Avec la qualification Sovereign Shield et SecNumCloud d'OVHcloud, les services répondront aux exigences du secteur public et de la défense pour des solutions véritablement souveraines.Les deux sociétés collaborent également sur des projets de R&D, qui incluent l'accès au simulateur d'informatique quantique d'Atos et à son Quantum Learning Machine, potentiellement proposé en tant que service, aux chercheurs par le biais d'OVHcloud.OVHcloud travaillera également sur une preuve de concept pour montrer que les serveurs BullSequana S d'Atos, du matériel spécialisé optimisé pour SAP, peuvent être proposés en tant que solutions bare metal au sein de la plateforme OVHcloud.Les deux sociétés proposeront aux clients des accords de niveau de décarbonisation, fournissant un rapport sur les émissions de carbone pour un cloud computing durable. Les clients d'OVHcloud seront désormais en mesure d'utiliser MyCO2Compass d'Atos, une plateforme de reporting des données carbone, pour les aider à progresser vers le net-zero.", a déclaré Pierre Barnabé, co-directeur général par intérim d'Atos. "SecNumCloud est une spécification nationale de sécurité du cloud pour la France, créée par l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.Atos est un spécialiste de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clientsOVHcloud est spécialiste européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique.Sources : Atos Que pensez-vous de cette collaboration entre Atos et OvhCloud pour offrir un service de cloud public 100 % européen aux clients français ?