Acquisition : Devoteam, partenaire Microsoft de l'année 2021, rachète la société Alfun pour renforcer ses activités Cloud Microsoft

Après l’acquisition de CLOUDEON en Scandinavie en septembre 2021, le Groupe consolide ainsi sa force de frappe sur le marché français, en intégrant au sein de ses équipes un nouvel acteur sur les services managés et agrandit son pool d’experts sur les solutions Cloud Microsoft, et notamment Azure Expert MSP (Managed Services Provider).Dans son ambition stratégique de générer plus de 50 % de son chiffre d’affaires d’ici 2024 avec ses partenaires stratégiques (AWS, Google Cloud, Microsoft, Salesforce, ServiceNow), cette acquisition permet à Devoteam M Cloud, équipe dédiée à Microsoft, d’accroître son positionnement en matière de richesse et diversité d’expertises proposées au marché.Créé en 2012, ALFUN est un spécialiste français des solutions Cloud Microsoft intégrant une offre complète de services et expertises pour accompagner les PME et les ETI dans leur transformation numérique. La société s’est bâtie autour de l’écosystème Microsoft et de ses expertises en intégration des solutions Azure, Microsoft 365 et Data.Les 78 experts certifiés qui rejoignent les équipes Devoteam M Cloud interviennent sur de nombreux domaines notamment la migration Cloud, les infrastructures et les services managés (Modern Work, Infrastructure, Data Intelligence, Sécurité, etc.) pour un accompagnement Cloud sur-mesure et continu.Nathalie Morin, Directrice Générale de Devoteam Innovative Tech et Executive Sponsor du partenariat avec Microsoft en France, explique : «Loïc Morio, Nicolas Escalas et Filipe Dos Santos, Fondateurs d’ALFUN : «Guillaume Rochette, Directeur Devoteam M Cloud France. «. »Devoteam est un spécialiste du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques et cybersécurité. En alliant technologie, créativité et data, Devoteam accompagne ses clients dans la transformation digitale de leur activité afin de libérer leur plein potentiel.Partenaire Gold Microsoft depuis 2018, l’équipe Devoteam M Cloud est dédiée aux technologies Microsoft avec plus de 450 certifications. Récompensé “Partner of the Year” sur la Technical Intensity en 2020, Devoteam M Cloud dispose de 14 compétences reconnues par Microsoft et 1 spécialisation avancée Kubernetes sur Azure.Partenaire Gold Microsoft depuis 2014, l’équipe Alfun est spécialisée sur les technologies Cloud Microsoft et Managed Services. Récompensé “Partner of the Year France” sur le segment PME/ETI en 2019. Alfun dispose de 16 compétences reconnues par Microsoft ainsi que 5 spécialisations avancées. Alfun a également obtenu le label Azure MSP Expert en 2021 et également partenaire FastTrack Ready depuis 2020.Source : Devoteam Qu'en pensez-vous ?