Cette hausse est intervenue après une introduction en bourse réussie en octobre, qui s'est ajoutée à un incendie désastreux en mars qui a détruit un centre de données entier à Strasbourg.Parmi les nouveaux clients récents figurent EDF Renouvelables et HarfangLab.Malgré l'incendie, le PDG d'OVHcloud, Mnichel Paulin, a déclaré que la société offrait une "alternative fiable" lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. OVHcloud présente une alternative aux géants américains du web que sont AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, qui répond aux exigences européennes en matière de respect de la vie privée et nécessite une solution cloud locale assurant la souveraineté des données.", a déclaré Michel Paulin. "".Cependant, il a été noté que Google, AWS et Azure sont tous en train de se mettre en conformité avec la réglementation européenne GDPR sur la protection de la vie privée.Les effets de l'incendie de mars, qui a détruit le centre de données SBG2 et paralysé SBG1, pèsent toujours sur OVHcloud. Le cabinet d'avocats Ziegler & Associates a engagé une action collective au nom de plus de 50 clients d'OVHcloud, qui affirment que l'incendie est imputable au fournisseur de cloud, qui aurait pris des raccourcis en matière de prévention des incendies.La société a retardé la publication de ses conclusions sur la cause de l'incendie jusqu'à la fin de son introduction en bourse, affirmant qu'elle y était contrainte en raison de l'implication des compagnies d'assurance et des agences gouvernementales. OVHcloud a promis un rapport sur l'incendie en 2022.Certains ont prédit qu'OVHcloud perdrait des clients en raison de sa gestion de l'incendie, mais cet effet semble être derrière elle. Un rapport de JP Morgan indique que le fournisseur de cloud a un taux de rétention des revenus de 112 % pour ce dernier trimestre. Le taux pour l'ensemble de l'année se terminant en août, qui aurait été affecté par l'incendie de mars, était de 100 %.L'entreprise prévoit que le chiffre d'affaires en 2022 se situera entre 12 et 15 %, avec une marge bénéficiaire de base de 40 %.Source : OVHCloudQu'en pensez-vous ?