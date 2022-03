L'outil permettra aux utilisateurs de mesurer et de prévoir les émissions associées à leur utilisation d'AWS, et de prévoir les changements au fur et à mesure qu'ils surveillent les charges de travail vers le cloud, mettent à niveau les applications et mettent de l'ordre dans les ressources cloud inutilisées. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du Climate Pledge annoncé en 2019, dans lequel le PDG de l'époque, Jeff Bezos, a promis qu'Amazon aurait des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2040.216 autres entreprises ont signé l'engagement.Une grande partie de l'objectif de l'outil semble être de promouvoir les références vertes d'AWS comme une alternative aux centres de données des entreprises, en comparant les émissions du cloud à la production estimée pour les mêmes ressources fournies en interne.", a déclaré Jeff Barr, évangéliste en chef d'AWS, dans un billet de blog. "".Barr affirme que les clients répondent positivement lorsqu'il leur dit que le transfert de leurs applications vers AWS réduira leur empreinte carbone, revendiquant des réductions de 88 % par rapport aux centres de données des entreprises.AWS doit cependant rattraper son retard en matière de visibilité. Google a lancé un outil de calcul de l'empreinte carbone plus tôt en février, tandis que Microsoft en a lancé un pour Azure en juillet 2021.L'outil d'empreinte carbone des clients est disponible dans la console de facturation d'AWS, avec d'autres rapports d'utilisation. Il permet d'établir des rapports sur une période d'un mois et présente les émissions de manière synthétique, par zone géographique et par service. Toutes les émissions sont exprimées en tonnes métriques d'équivalent CO2 (MTCO2e), conformément au protocole sur les gaz à effet de serre et aux normes ISO, et arrondies au dixième de tonne métrique le plus proche.Les données sont disponibles à partir de janvier 2020 et sont mises à jour trimestriellement.L'outil présente utilement l'estimation d'Amazon quant à l'augmentation des émissions des mêmes ressources si elles étaient situées dans un centre de données d'entreprise théorique, et établit des cartes sur les plans d'AWS visant à utiliser des énergies renouvelables, montrant "comment le chemin d'AWS vers une énergie 100 % renouvelable pour nos centres de données aura un effet positif sur les émissions de carbone des [clients] au fil du temps."", a déclaré Barr.Source : AWSQu'en pensez-vous ?