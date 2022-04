L'informatique en cloud est devenue un important moteur de croissance pour les grandes entreprises technologiques ces dernières années, le pouvoir de marché des géants américains ayant provoqué l'émergence de rivaux plus petits comme OVHcloud et le fournisseur allemand de logiciels NextCloud.", a déclaré Michel Paulin, directeur général, dans un communiqué.Le premier fournisseur européen de services de cloud computing, qui exploite plus de 400 000 serveurs dans 33 centres de données répartis sur quatre continents, a enregistré un bond de 13,3 % de son chiffre d'affaires semestriel à 382 millions d'euros (416,84 millions de dollars).Le chiffre d'affaires généré en Russie, en Biélorussie et en Ukraine a représenté environ 1,5 % du total du groupe, et OVHcloud a déclaré que ses perspectives supposaient un chiffre d'affaires minimal dans la région pour l'ensemble de l'année.Le taux de fidélisation des clients du groupe s'est amélioré de façon constante par rapport à l'année dernière, avec un taux de fidélisation du revenu net de 112% au premier semestre.OVHcloud maintient son objectif de marge sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'environ 40 % pour 2022.Source : OVHcloudQu'en pensez-vous ?