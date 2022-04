Les projets de cloud computing sont également avancés. 69 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise a accéléré la migration vers le cloud au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre passe à 76 % pour les entreprises, mais n'est que de 64 % pour les PME.Interrogés sur les principaux domaines de croissance du cloud, plus de la moitié des décideurs citent le Software-as-a-Service (52 %), suivi par le Platform-as-a-Service (38 %), le Security-as-a-Service (37 %), l'Infrastructure-as-a-Service (36 %) et l'analyse basée sur le cloud (33 %). L'analyse en cloud atteint 38 % pour les entreprises, contre 29 % pour les PME.Environ la moitié des entreprises déclarent que l'environnement informatique total de leur organisation est "en partie dans le cloud mais principalement sur site", tandis que 34 % déclarent qu'il est "", et 7 % sont entièrement dans le cloud. Toutefois, au cours des 18 prochains mois, la situation devrait évoluer en faveur du cloud, 46 % des personnes interrogées déclarant que l'environnement informatique total de leur organisation sera "principalement en cloud mais en partie sur site", et 17 % entièrement en cloud.", déclare Stacey Raap, responsable marketing et recherche chez Foundry. "."En outre, 36 % des répondants déclarent être en train d'évaluer ou de rechercher une approche hybride ou multicloud. 19 % des organisations sont en train de déployer une architecture hybride, tandis que 10 % ont entièrement déployé une architecture de cloud hybride et ne déploient pas de multicloud.Source : Foundry Trouvez-vous cette étude pertinente ?L'adoption du cloud a-t-elle fait prospérer votre organisation ?Quels sont, par ailleurs, les principaux inconvénients ?