L'agence de surveillance de l'État avait attribué ce contrat secret à AWS en août 2021, mais l'accord a été rendu public à la suite d'une contestation de l'offre par son rival Microsoft.En octobre, le Government Accountability Office (GAO) s'est rangé du côté de Microsoft et a déclaré que des problèmes liés au processus d'approvisionnement avaient finalement favorisé AWS.Le GAO a demandé une réévaluation, que la NSA a maintenant terminée - en réaffirmant sa décision de se tourner vers Amazon.Les détails de l'"" sont limités, mais cela pourrait faire partie de la refonte par la NSA de son principal dépôt de données classifiées Intelligence Community GovCloud.La NSA exploite également un énorme centre de données dans l'Utah, lancé en 2014 pour un coût de 1,5 milliard de dollars. Elle possède d'autres centres de données aux États-Unis et dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni et au Danemark.L'année dernière, la NSA a attribué séparément un contrat de 10 ans et de 2 milliards de dollars à Hewlett Packard Enterprise pour des services technologiques de calcul à haute performance. Le contrat comprendra une combinaison de systèmes HPE Apollo et de serveurs HPE ProLiant, construits et gérés par HPE à partir d'un centre de données QTS dont l'identité n'a pas été révélée.La tentative de Microsoft de bloquer l'accord WildandStormy intervient après qu'AWS ait réussi à faire échouer le contrat de cloud JEDI , d'un montant de 10 milliards de dollars, qui avait été initialement attribué à Microsoft.Le contrat du ministère de la Défense a été attribué à Microsoft en 2019, mais a été bloqué par AWS devant les tribunaux. Il a maintenant été annulé, et la Joint Warfighter Cloud Capability doit répartir les charges de travail entre AWS, Azure, Google et Oracle.La Central Intelligence Agency tente une autre voie : son contrat C2E, qui pourrait représenter des dizaines de milliards, a été attribué conjointement à AWS, Microsoft, Google, Oracle et IBM. Chacun d'entre eux sera en concurrence pour des ordres de mission spécifiques.Source : Government Accountability Office (GAO)Qu'en pensez-vous ?