Dans plusieurs domaines, l'utilisation et l'adoption d'Azure dépassent celles d'AWS, selon le rapport Flexera State of the Cloud, qui se fonde sur une enquête menée auprès de professionnels, pour la plupart des décideurs en matière de cloud. Le rapport indique que la différence entre les deux est faible, Google Cloud étant la deuxième plateforme de cloud la plus populaire.Le rapport fait également état d'un point de bascule du cloud peut-être plus important : plus de la moitié des charges de travail des personnes interrogées se trouvent dans le cloud public, et ce chiffre va augmenter au cours de l'année prochaine.Les résultats ne sont toutefois pas définitifs : ils sont basés sur une enquête comportant 753 réponses, qui a également révélé que la plupart des personnes interrogées ont une stratégie multi-cloud.La moitié de nos données se trouvent dans le cloud public.", indique le résumé du rapport.Selon le rapport, AWS, Azure et Google Cloud Platform sont les trois principaux fournisseurs de cloud public, comme d'habitude, mais "".Oracle se place en quatrième position, mais c'est dans son cloud que le plus grand nombre de personnes (12 %) prévoient de l'utiliser à l'avenir.Comme le souligne Flexera, l'adoption - c'est-à-dire le fait qu'une entreprise utilise un fournisseur de cloud - n'est qu'un facteur parmi d'autres, notamment le nombre de machines virtuelles (VM) en fonctionnement et de services de cloud PaaS utilisés avec chaque fournisseur, ainsi que leurs projets d'adoption future. Sur l'échantillon de Flexera, AWS semble être toujours en tête sur le nombre total et l'utilisation.", indique l'étude. "Dans les clouds privés, il semble qu'Azure ait une réelle avance (37 %), supplantant pour la première fois VMware vSphere (31 %).L'enquête a révélé que 50 % des charges de travail et 48 % des données des personnes interrogées se trouvent actuellement dans le cloud public, et que ces chiffres devraient passer à 56 % des charges de travail et 55 % des données dans les 12 prochains mois. Les PME ont adopté le cloud plus rapidement, avec environ deux tiers de leurs charges de travail et de leurs données dans le cloud public ; pour les entreprises, les chiffres étaient légèrement inférieurs, mais elles devraient également franchir la moitié du chemin l'année prochaine.Selon le rapport, 8 % de toutes les personnes interrogées dépensent plus de 60 millions de dollars par an en services de cloud public, et plus de la moitié dépensent plus de 2,4 millions de dollars. Parmi les entreprises, 80 % dépensent plus de 1,2 million de dollars par an et 37 % des organisations de plus de 1 000 employés dépensent plus de 12 millions de dollars par an .Étonnamment, compte tenu de leur taille, il semble que 53 % des petites et moyennes entreprises (PME) dépensent plus de 1,2 million de dollars par an dans le cloud public.L'enquête révèle également que la stratégie multi-cloud de la plupart des entreprises consiste à utiliser plusieurs services de cloud public et plusieurs clouds privés internes (48 %) ou plusieurs clouds publics et un seul cloud privé (31 %).Ces stratégies multi-cloud semblent toutefois être motivées par un manque de souplesse plutôt que par un besoin de flexibilité. La plupart des entreprises (45 %) ont déclaré avoir des applications cloisonnées sur différents clouds.Source : Flexera Qu'en pensez-vous ?