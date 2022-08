Dernièrement, plusieurs gouvernements européens travaillent avec Nextcloud à la création d'une plate-forme de bureau "numériquement souveraine", dans le but d'aider les gouvernements à retrouver leur indépendance vis-à-vis d'un petit nombre de géants de la technologie et de leur permettre de déployer en toute confiance des efforts de numérisation.Cette initiative s'inscrit dans un contexte où l'État allemand du Bade-Wurtemberg a décidé que les services de cloud américains n'étaient pas conformes à la RGPD, mais des gouvernements et des bureaux de protection des données néerlandais, suédois et autres sont arrivés à des conclusions similaires.Nextcloud a annoncé la création d'un conseil consultatif composé de membres des gouvernements suédois, allemands, suisses et d'autres gouvernements fédéraux et locaux européens. Le conseil a pour but de faire avancer le développement de Nextcloud Office, qui est déjà largement déployé dans le secteur gouvernemental, en ouvrant une communication directe entre l'équipe de développement et les utilisateurs.L'objectif est d'intégrer les fonctions de bureau dans la plateforme de collaboration Nextcloud, déjà utilisée par des centaines de municipalités, d'États, d'organisations gouvernementales fédérales et européennes. La compatibilité avec les documents MS Office est considérée comme un élément clé. Nextcloud affirme que les clients auront moins de cas où Nextcloud Office ne peut pas afficher des éléments de documents que ceux qu'ils rencontreraient sur MS 365, en particulier lorsqu'ils travaillent avec des documents et des formats de fichiers anciens.L'objectif global est d'avoir un Office local, conforme à la RGPD, open source, conforme aux normes, facile à utiliser, performant et décentralisé qui ne souffre pas de verrouillage des fournisseurs ou de fuites de données vers des tiers et des pays.Source : Nextcloud Qu'en pensez-vous ?