Les équipes utilisent en moyenne 10 outils de surveillance pour leurs piles technologiques, mais elles ne peuvent observer que 9 % de leur environnement. Il n'est donc pas surprenant que 59 % des DSI déclarent que sans une approche plus automatisée des opérations informatiques, leurs équipes pourraient bientôt être surchargées par la complexité croissante de leur pile technologique."Les", explique Bernd Greifeneder, fondateur et responsable des technologies chez Dynatrace. "Parmi les autres conclusions de l'enquête, 45 % des DSI déclarent qu'il est trop coûteux de gérer un grand volume de données d'observabilité et de sécurité à l'aide des solutions d'analyse existantes, de sorte qu'ils ne conservent que les données les plus critiques. 93 % d'entre eux affirment que l'AIOps et l'automatisation sont de plus en plus indispensables pour pallier la pénurie de professionnels qualifiés dans les domaines de l'informatique, du développement et de la sécurité, et pour réduire le risque d'épuisement des équipes face à la complexité des environnements modernes de cloud et de développement.Source : Dynatrace Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?