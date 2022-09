La partie sur site du marché continue de diminuer régulièrement et ne représente plus que 20 % du total, contre 30 % il y a deux ans. Si les dépenses en services hébergés et en cloud continuent de croître, c'est un petit groupe de services à forte croissance qui est désormais le moteur du marché. Ces services à forte croissance comprennent UCaaS, CCaaS et CPaaS, qui ont collectivement augmenté de 17 % par rapport à l'année dernière et représentent désormais plus de 7 milliards de dollars de dépenses trimestrielles.Sur la base des revenus mondiaux du deuxième trimestre, Microsoft est le leader global de la collaboration totale et continue de détenir une part de marché stable, grâce à un large portefeuille de produits et services de collaboration. Cisco est le numéro deux du classement général, mais voit sa part de marché soumise à la pression de Microsoft et des entreprises propulsées par la pandémie de Covid. Le plus grand challenger est Zoom, qui est maintenant le fournisseur numéro trois, grâce à des taux de croissance extraordinaires au cours des quatre dernières années.Twilio est le quatrième fournisseur le plus important et affiche désormais un taux de croissance bien supérieur à celui des trois autres, car il domine le marché CPaaS en pleine émergence. Le taux de croissance du chiffre d'affaires CPaaS de Twilio atteint désormais 2,5 milliards de dollars par an. Parmi les autres grands fournisseurs affichant des taux de croissance particulièrement élevés figurent RingCentral, NICE, Five9 et Sinch.", a déclaré Jeremy Duke, fondateur et analyste en chef du Synergy Research Group. "."Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?