Alors que les entreprises progressent dans les transformations numériques qu'elles ont entreprises au début de la pandémie, l'utilisation du multicloud devient de plus en plus lourde et les coûts sont difficiles à gérer dans les environnements hybrides.En outre, une clé a été jetée dans les plans des équipes informatiques au cours des deux derniers trimestres sous la forme de la tumulte du marché. La hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi que les craintes d'une récession potentielle, ont exercé une pression financière et opérationnelle croissante sur les organisations. En conséquence, de nombreuses entreprises réévaluent leurs ambitions numériques et les dépenses liées au cloud sont passées au crible.Le rapport de Wanclouds, intitulé 2H 2022 Cloud Cost and Optimization Outlook, examine ce défi actuel pour les équipes informatiques et la pression financière qu'elles subissent de la part de la C-suite et des finops. Le rapport révèle que les décideurs informatiques prennent des mesures pour réduire les coûts, 39 % d'entre eux indiquant qu'ils ont décidé de déplacer ou de laisser sur place une consommation importante de cloud et des charges de travail à haute performance, et 29 % indiquant qu'ils ont changé de fournisseur de cloud public au cours du premier semestre 2022 en raison des prix élevés.La visibilité et le suivi des dépenses liées au cloud sont également remis en question par l'adoption par le secteur d'une infrastructure hybride et multicloud, qui peut être plus complexe à gérer. Par exemple, alors que les conteneurs sont de plus en plus utilisés comme plateforme de référence pour les stratégies de cloud hybride, 70 % de ceux qui mettent en œuvre Kubernetes déclarent que cela a augmenté leurs dépenses globales de cloud. En outre, à peine plus de 4 responsables informatiques sur 10 déclarent avoir aujourd'hui une visibilité sur les coûts et la consommation de l'ensemble de leur environnement cloud.Wanclouds a commandé l'enquête auprès de plus de 500 décideurs informatiques américains au troisième trimestre 2022.Source : Wanclouds Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? les dépenses liées au cloud sont-elles réduites ? quelles en sont les principales raisons ?