Stockage

Bases de données

Serveurs

Logiciels

Analytique

Une baisse de la productivité. Si les entreprises ne peuvent pas trouver le personnel adéquat pour maintenir et développer leurs solutions basées sur le cloud, la productivité diminuera. En effet, les employés passeront plus de temps à comprendre comment utiliser les solutions qu'à les utiliser réellement pour travailler.

Une augmentation des coûts. Les entreprises devront également supporter des coûts supplémentaires lorsqu'elles essaieront de trouver et de former des employés pour utiliser les solutions basées sur le cloud. Dans certains cas, les entreprises devront même confier ces services à des fournisseurs tiers.

Une augmentation de la compétitivité. En raison de la pénurie de compétences, les entreprises pourraient également avoir du mal à suivre leurs concurrents, car celles qui parviennent à trouver le personnel adéquat auront un avantage considérable sur les autres.

Retards dans les migrations vers le cloud. Le manque de personnel qualifié pourrait entraîner des retards dans les migrations vers le cloud, car les entreprises devront soit attendre que les bons employés soient disponibles, soit passer plus de temps à former les employés existants à l'utilisation des nouvelles solutions.

Investir dans la formation et le développement. L'une des meilleures façons de surmonter la pénurie de compétences est d'investir dans la formation et le développement de vos employés. Cela permettra de s'assurer qu'ils disposent des compétences nécessaires pour maintenir et développer les solutions basées sur le cloud nécessaires.



S'associer à un fournisseur de services gérés. Une autre façon pour les entreprises de surmonter la pénurie de compétences est de s'associer à un fournisseur de services gérés (MSP). Les MSP sont des sociétés tierces spécialisées dans la gestion et le développement de solutions basées sur le cloud. Cette option peut être particulièrement utile pour les entreprises qui ne disposent pas des ressources internes nécessaires pour former et développer leurs employés.



Embaucher du personnel certifié. Lorsqu'elles embauchent de nouveaux employés, les entreprises doivent donner la priorité à ceux qui sont certifiés dans les solutions basées sur le cloud afin de s'assurer que les employés ont les compétences nécessaires pour maintenir et développer les solutions.

Architecture du cloud. Les architectes du cloud sont responsables de la conception, de la planification et de la mise en œuvre des solutions basées sur le cloud.



Les architectes du cloud sont responsables de la conception, de la planification et de la mise en œuvre des solutions basées sur le cloud. Les experts en sécurité du cloud veillent à ce que les données soient protégées contre les accès non autorisés et le vol.



veillent à ce que les données soient protégées contre les accès non autorisés et le vol. Les experts en migration vers le cloud sont chargés de déplacer les données et les applications du site vers le cloud.



Les experts en intégration du cloud sont chargés de connecter les solutions basées sur le cloud aux systèmes sur site.



Les experts en big data ont la responsabilité de gérer et d'analyser de grands ensembles de données.

Selon AlphaBeta, trois des cinq compétences numériques les plus demandées seront liées au cloud d'ici 2025. Ces compétences comprendront le cloud computing, la sécurité du cloud et le big data. Alors que la demande pour ces compétences augmente, l'absence de politique pour résoudre ce problème pourrait ralentir considérablement l'adoption de solutions de cloud par les entreprises. Cet article traite de la manière dont la pénurie de compétences pour les solutions basées sur le cloud pourrait potentiellement affecter la bande passante et la croissance des entreprises.Qu'est-ce qu'une solution en cloud et pourquoi est-elle si populaire ?Avant de voir comment la pénurie de compétences pourrait affecter les entreprises, il faut d'abord comprendre ce qu'est une solution basée sur le cloud.Une solution basée sur le cloud est un type d'informatique qui fournit des services sur Internet. Ces services peuvent inclure, mais ne sont pas limités à :Le principal avantage de l'utilisation d'une solution basée sur le cloud est qu'elle peut aider les entreprises à économiser sur les coûts d'infrastructure. Parmi les fournisseurs de services en cloud les plus populaires figurent Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure.Malgré ces avantages, les entreprises ont toujours du mal à trouver le personnel adéquat pour maintenir et développer ces solutions basées sur le cloud.La demande de solutions basées sur le cloud ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Cette augmentation de la demande entraînera probablement une pénurie de travailleurs qualifiés capables de maintenir et de développer ces solutions, car les politiques actuelles ne permettent pas de résoudre ce problème.Sans changement de politique, la pénurie de compétences pourrait avoir un certain nombre d'effets sur les entreprises, dont les suivants :Tous ces effets pourraient avoir un impact significatif sur les entreprises, en particulier les petites entreprises, qui n'ont peut-être pas les ressources, le budget ou le temps nécessaires pour former les employés à l'utilisation des solutions basées sur le cloud.Ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie de compétences que les entreprises doivent abandonner l'idée de migrer vers le cloud. Il y a plusieurs choses à faire par les entreprises pour surmonter ce défi avant qu'il ne s'aggrave :En positionnant votre entreprise pour surmonter la pénurie de compétences en matière de cloud, il y a quelques compétences qui sont plus demandées que d'autres. Ces compétences seront essentielles aux entreprises pour maintenir et développer leurs solutions basées sur le cloud :Source : AlphaBetaTrouvez-vous ce rapport pertinent ?