L’ajout de la prise en charge de la norme CADF (Cloud Auditing Data Federation) pour tous les services de base de MOSK*: calcul (Nova), stockage par blocs (Cinder), images (Glance), réseau (Neutron), orchestration (Heat), DNS (Designate), bare metal (Ironic) et équilibrage de la charge (Octavia). L’optimisation de la sécurité à travers une grande transparence qui permet de savoir qui fait quoi dans l’infrastructure informatique et de conserver ces données à des fins d’audit et d’analyse des menaces.





Un guide de sécurité qui fournit des instructions détaillées pour tous les besoins courants liés à la sécurité. Il vise à aider les utilisateurs à naviguer et à utiliser toutes les fonctionnalités de sécurité disponibles dans MOSK.





Une prévisualisation technique d’OpenStack*Yoga et de Tungsten*Fabric*21.4, qui offre la possibilité de prévisualiser et de valider cette nouvelle version dans le propre centre de données des clients. La production complète d’OpenStack*Yoga dans MOSK est prévue pour la version*22.5 plus tard cette année.

Avec MOSK, la solution open source OpenStack devient le pilier des opérations stratégiques. Les difficultés typiques liées au déploiement et à l’exploitation des clusters OpenStack sont éliminées grâce à une plateforme de virtualisation facile à utiliser, conteneurisée et configurée de manière optimale pour Kubernetes. MOSK offre aux applications cloud natives et traditionnelles une infrastructure numérique qui garantit la fiabilité et assure un contrôle total des données. MOSK centralise la journalisation, la surveillance et les alertes, et propose des outils pour automatiser la gestion des infrastructures sous-jacentes, du provisionnement des serveurs à la configuration des logiciels.Roman*Zhnichkov, directeur de l’ingénierie, Mirantis, explique : «**»La mise à jour de MOSK comporte également un certain nombre d’optimisations visant à poursuivre la réduction des contraintes opérationnelles, à faciliter l’exécution de l’infrastructure d’entreprise OpenStack et à économiser du temps par rapport aux versions précédentes. Par exemple*:En outre, Mirantis a facilité l’évaluation de MOSK avec l’introduction de TryMOSK. Exploitant la plateforme Equinix*Metal, il raccourcit le processus de conception et de déploiement cloud d’OpenStack, en particulier ses étapes les plus complexes*: provisionnement et configuration du matériel, et installation de l’infrastructure réseau, qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs ingénieurs chevronnés sur au moins une semaine.**Mirantis aide les organisations à déployer leur code plus rapidement sur des clouds publics et privés, améliorant la productivité des développeurs en les libérant des contraintes liées à la gestion de l’infrastructure. L’entreprise allie une expertise en automatisation intelligente et cloud native qu’elle met au service d’une stratégie ZeroOps pour gérer et exploiter les environnements Kubernetes et cloud.Source : Mirantis Qu'en pensez-vous ?