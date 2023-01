OVHcloud lance Metal Instances, un accord entre serveurs dédiés, paiement à l'usage et Infrastructure-as-Code

bm-s1 avec Intel Xeon-E 2274G (4C/8T), 2x 960 Go SSD et un prix horaire de 0,5 euros,

bm-m1 avec Intel Xeon-E 2288G (8C/16T), 2x 960 Go SSD et un prix horaire de 0,85 euros,

bm-l1 avec AMD EPYC 7371 (16C/32T), 2x 960 Go SSD et un prix horaire de 1,45 euros,

Dans un environnement cloud native, les applications sont découplées de la couche matérielle sous-jacente leur permettant de s’adapter à la demande grâce à l’élasticité du Cloud. De cette façon, il y a abstraction du matériel qui peut être ajusté à la volée pour notamment répondre à des périodes de pic de charge. Toutes les applications ne sont pas semblables et certaines peuvent nécessiter des ressources matérielles bien précises pour l’exécution de leurs workloads qu’il s’agisse de problématiques de contrôle, d’isolation ou de performance. Les Metal Instances sont spécifiquement conçues pour répondre à cette demande avec une disponibilité immédiate et des temps de déploiement rapides. Elles sont en cela aidées par des méthodes automatisées et standardisées à large échelle via le support natif de Terraform rendu possible par OpenStack et son approche Infrastructure-as-Code. Qui plus est, la facturation des Metal Instances s’opère à l’heure d’utilisation permettant aux clients de ne payer que les capacités de calcul effectivement consommées.Avec Metal Instances les clients bénéficient d’un contrôle complet du matériel et d’un accès plein et entier aux ressources CPU comme attendu de la part du précurseur du Bare Metal. S’exécutant à 100% sur des serveurs dédiés, les Metal Instances prennent en charge un déploiement à la demande via l’API standard OpenStack, bénéficiant des capacités d’automatisation du Cloud et peuvent être intégrées dans l’écosystème Public Cloud complet des services OVHcloud.» a pu indiquer Thierry Souche, Chief Technical Officer pour OVHcloud.» a pu déclarer Thierry Carrez, general manager de l’OpenInfra Foundation.Conçues pour des charges de travail variées nécessitant une configuration matérielle spécifique, les Metal Instances s’adaptent aux besoins : performance, licence ou personnalisation logicielle de bas niveau. Au travers de Metal Instances, les clients bénéficieront d’une offre Cloud unique et flexible avec 3 instances différentes disponibles à la demande :Chaque instance profite d’un lien 1 Gbit/s garanti sur le réseau public et de 2 Gbit/s sur le réseau privé. Conformément aux engagements d’OVHcloud en matière de prévisibilité des coûts, la tarification intègre le trafic entrant et sortant.L’offre Metal Instances d’OVHcloud bénéficie de l’expertise reconnue du Groupe en terme d’infrastructure, offrant un Cloud de confiance dans des data centers respectueux de l’environnement. Forts des plus hauts standards de sécurité et de protection des données sous la forme des certifications ISO 27001 et HDS, les données sont préservées de la portée des lois extraterritoriales. Qui plus est, les data centers OVHcloud profitent du modèle industriel intégré du groupe et de son système propriétaire de watercooling contribuant à un Cloud durable offrant des index PUE et WUE parmi les meilleurs du marché.Les Metal Instances BM-S1, BM-M1 et BM-L1 sont prêtes en moins de trois minutes et disponibles en France (GRA et SBG), en Allemagne (LIM), en Angleterre (ERI), au Canada (BHS) et en Pologne (WAW).OVHcloud est un acteur mondial et le spécialiste européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 33 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique.Source : OVHcloud Qu'en pensez-vous ?