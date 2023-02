L'étude de Zscaler révèle que les erreurs de configuration du cloud liées à l'accès public aux buckets de stockage, aux permissions de compte, au stockage et à la gestion des mots de passe, et plus encore, ont conduit à l'exposition de milliards d'enregistrements.Le problème est d'autant plus grave que 55,1 % des entreprises utilisent plus d'un seul fournisseur de services en cloud et que 66,7 % d'entre elles disposent d'espaces de stockage publics en cloud.L'accès aux systèmes pose problème : 97,1 % des organisations qui utilisent des contrôles d'accès pour les utilisateurs privilégiés sans activer l'authentification multifactorielle ont compromis des comptes. Étant donné qu'environ 25 % des violations sont dues à une attaque de phishing et que la sophistication de ces escroqueries est de plus en plus difficile à détecter, il est essentiel que les entreprises renforcent les contrôles d'accès.Ces risques s'étendent à la chaîne d'approvisionnement : 68 % des entreprises ont des utilisateurs externes disposant de droits d'administration sur leur environnement de cloud computing. De plus, 75,4 % des entreprises disposant de comptes AWS pour des identités externes - y compris pour la gestion des sous-traitants et des intégrations - n'appliquent pas de contrôles d'accès stricts pour limiter les autorisations et les activités que ces comptes de niveau administrateur/super utilisateur peuvent effectuer.En outre, 59,4 % des organisations n'appliquent pas de contrôles de base contre les ransomwares pour le stockage en nuage, comme la suppression MFA et le contrôle des versions. Enfin, 17,4 % des entreprises exécutent des charges de travail sur des instances de calcul de machines virtuelles vulnérables exposées à Internet, ce qui pourrait entraîner des fuites de données critiques.Source : Zscaler Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?Votre entreprise est-elle passée au multi-cloud ? Quels sont les principaux problèmes rencontrés ?