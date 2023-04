La collaboration via le partage et le sourcing de ressources et de compétences (avec Github) ;

L’agilité, qui passe notamment par l’appropriation par les métiers des architectures modulaires à base d’API (avec Apigee) ;

La résilience et la robustesse des applications, que l’on ne doit plus seulement produire vite mais produire bien (avec Cypress) ;

L’orientation client, pour prendre davantage en compte les attentes et les besoins des utilisateurs finaux (avec Storybook).































Les entreprises qui ne s'adaptent pas rapidement aux nouvelles technologies risquent de perdre leur avantage concurrentiel et leur place sur le marché. Pourtant, par manque de ressources et de compétences, elles se sentent parfois désarmées face à une offre foisonnante et une innovation galopante. C’est le métier et la passion des experts de Devoteam que d’être à l’affût des dernières nouveautés technologiques, d’évaluer, tester et assimiler les innovations les plus en pointe dans les domaines du cloud, de la data, du développement applicatif, de la cybersécurité…Le TechRadar Devoteam est le fruit d’une sélection experte, passionnée, impartiale réalisée par 96 Tech Leaders du groupe. Il comprend 150 technologies classées par domaines stratégiques représentant les sujets sur lesquels il est essentiel que les organisations se concentrent si elles veulent devenir des entreprises numériques de premier plan.», explique Philippe Bournhonesque, CTO du groupe Devoteam.Le Cloud n’est plus seulement, comme à ses débuts, une simple manière de rationaliser ses infrastructures IT face aux fluctuations de l’activité. Il est même davantage que le réservoir sans limite de ressources digitales qu’il est devenu par la suite. Désormais, le cloud est l’outil indispensable de l’innovation et de l’adaptation des entreprises. C’est le Cloud qui permet d’accroître la productivité, d’accélérer le time-to-market, de passer ses succès à l’échelle. C’est le lieu de la réinvention des métiers et de la création de nouveaux modèles, plus sobres, plus résilients, plus en phase avec les attentes de la société et les contraintes du monde.», commente Philippe Bournhonesque, Vice-Président Innovative Development du groupe Devoteam.En ces temps difficiles, où les entreprises revoient leurs investissements digitaux, la création de valeur passe avant tout par une exécution impeccable, et les développements technologiques sont à la fois l’instrument et le reflet de cette volonté.Cela se traduit au niveau des projets par quatre tendances fortes, incarnées chacune par des technologies clés présentes dans ce TechRadar 2023 :La donnée continue de figurer parmi les principales préoccupations des organisations qui prennent conscience que la donnée est un matériau sensible et qu’on ne peut l’exploiter efficacement sans avoir pris d’abord certaines précautions.De nombreuses technologies présentes dans le TechRadar 2023, telles que Dataiku, Informatica Data Platform et Monte Carlo Data, montrent que les éditeurs ont pris la mesure des besoins induits par l’assetization; cette idée que, pour tirer de la valeur de la donnée, il faut commencer par la traiter elle-même comme un actif de valeur.Faciliter l’exploitation des données par les utilisateurs métiers reste une préoccupation majeure, mais beaucoup de solutions mettent aussi désormais l’accent sur les processus amont d’intégration et de préparation des données (DataOps, MLOps…), sur leur industrialisation et sur leur automatisation grâce à l’IA telles que Vertex AI et Azure Synapse Analytics.La maturité du cloud tient surtout à celle de Kubernetes, qui, en dépit de sa complexité, s’impose comme la pierre angulaire de tous les systèmes « cloud natives ». La plupart des technologies présentes dans le TechRadar sont soit basées sur Kubernetes, soit destinées à le rendre plus maniable par les entreprises. De manière générale, on note une volonté répandue de faciliter la mise en œuvre des technologies cloud et d’en faire des réponses aux grands enjeux actuels. Ainsi, si les technologies sont complexes, elles tendent à devenir complémentaires pour en faciliter l’appropriation (Knative, Kasten K 10, KuboScore) par les métiers.Toutefois, au moment même où le cloud entre dans l’âge adulte se dessine la nécessité d’amener l’intelligence au plus près des objets afin de désengorger les réseaux et de minimiser le temps de réaction ce qui va accélérer l’essor de l’Edge computing. Or, sur bien des aspects, l’Edge est l’exact opposé du cloud. C’est pourquoi on voit poindre dans le TechRadar des technologies qui cherchent à opérer la fusion du Cloud et de l’Edge, afin qu’ils fonctionnent en étroite symbiose (comme EdgeX Foundry).En matière de Business Automation, l’offre se structure rapidement, comme le montre clairement ce TechRadar 2023. Par le biais de nombreux rachats ou de partenariats majeurs, les principaux éditeurs s’éloignent de leur spécialisation initiale pour offrir une palette de plus en plus complète d’outils complémentaires (comme Microsoft Power Platform, UiPath ou encore MuleSoft RPA).Cette convergence technologique constitue un accélérateur supplémentaire pour un marché qui connaissait déjà une forte croissance et que Gartner estime désormais à 720 milliards de dollars en 2023. Il est vrai que ces solutions, qui permettent de réaliser de substantielles économies en chassant les inefficiences opérationnelles, sont particulièrement bienvenues dans le contexte économique actuel, et ce d’autant plus que les retours sur investissement peuvent être assez rapides.En revanche, cela reste des projets délicats car il est capital d’avoir préalablement remis à plat les processus que l’on souhaite automatiser. C’est ce qui explique d’ailleurs la présence de plus en plus fréquente d’outils de cartographie, d’analyse et d’optimisation des processus au cœur des solutions, tel que Celonis.Les organisations cybercriminelles sont désormais très professionnelles. Elles recrutent, innovent et réinvestissent leurs gains pour accroître sans cesse leur force de frappe. On estime qu’il s’écoule maintenant moins d’une heure entre la découverte d’une vulnérabilité et son exploitation malveillante. Face à une efficacité aussi redoutable, les proies faciles que sont les PME, les collectivités locales et les établissements de santé n’ont pas l’ombre d’une chance hors du cloud.Si le cloud constitue l’environnement le plus sûr, il reste toutefois vulnérable aux erreurs, aux négligences et aux actes malintentionnés qui sont à l’origine de la plupart des incidents de sécurité. Les failles sont humaines et les technologies de ce TechRadar 2023 s’efforcent d’y remédier. Solutions cloud natives pour environnements cloud natives, elles visent à améliorer la posture de sécurité, en favorisant des pratiques plus rigoureuses, comme DevSecOps, et en compensant le déficit de personnel qualifié par l’automatisation de la prévention, de la détection et de la remédiation des incidents. Pour cela, elles s’appuient de plus en plus sur l’intelligence artificielle.Le renforcement du reporting extra-financier constitue un grand pas en avant pour accélérer la transition bas-carbone. Mais c’est d’abord un immense défi pour les entreprises concernées. Pertinence et finesse des modèles, traçabilité et qualité des données, rigueur des processus : dans tous les domaines, le niveau d’exigence va considérablement s’élever. Avec la taxonomie verte, le reporting environnemental va devenir une discipline olympique, ne laissant plus aucune place à l’approximation.Se conformer à la réglementation signifiera donc bien plus qu’amasser des données. Il faudra mettre en place les processus pour en automatiser la collecte, la validation et l’analyse, avec des fréquences et une précision, propres à chaque métier. Ceci va nécessiter de se doter de nouvelles compétences, mais aussi d’outils spécialisés à l’échelle de l’entreprise.C’est sur ce créneau que se positionnent les grands acteurs du numérique avec des solutions de plus en plus matures, comme Google Carbon Assessment et Salesforce Net Zero Cloud. Leur présence dans ce TechRadar 2023 est en soi une bonne nouvelle car cela signifie qu’ils ont identifié un marché, et donc que les entreprises sont bien déterminées à agir. En revanche, le choix et la mise en œuvre de telles solutions exigent de parfaitement connaître son activité et ses implications environnementales.Le TechRadar Devoteam est le fruit d’une sélection experte, passionnée, impartiale réalisée par 96 Tech Leaders du Groupe, de technologies par domaines stratégiques représentant les sujets sur lesquels il est essentiel que les organisations se concentrent si elles veulent devenir des entreprises numériques de premier plan : Trust and Cybersecurity, Distributed Cloud, Data-Driven Intelligence, Digital Business and Products, Business Automation et Sustainability Enabled by Digital.Chaque technologie est ensuite évaluée selon 4 niveaux de maturité : - HOLD (SUSPENDRE) : Procéder avec précaution. Les experts Devoteam recommandent d'attendre de voir comment la technologie évolue. - ASSESS (ÉVALUER) : Vaut la peine d'être exploré pour comprendre comment cela pourrait affecter l’entreprise utilisatrice. - TRIAL (ESSAYER) : Vaut la peine de tenter l'expérience. Il s’agit d’essayer cette technologie sur un projet bêta afin de bien appréhender la manière de la déployer à grande échelle. - ADOPT (ADOPTER) : Les experts Devoteam sont convaincus que l'industrie devrait adopter cette technologie et l’utilisent déjà lorsque cela est approprié dans leurs projets.Devoteam est une entreprise de conseil en stratégie digitale, Cloud, cybersécurité, et data avec plus de 10 000 ingénieurs dans plus de 20 pays en EMEA.En alliant technologie, créativité et data, Devoteam accompagne ses clients dans la transformation numérique de leur activité afin de libérer leur plein potentiel.Source : Devoteam Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous des technologies exposées dans cette étude ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?