L'étude, réalisée par la plateforme de base de données Couchbase, révèle que les entreprises dépensent en moyenne 28,91 millions de dollars en services cloud, ce qui représente un dépassement d'environ 6,5 millions de dollars.", déclare Rahul Pradhan, vice-président des produits et de la stratégie chez Couchbase. "."Il est intéressant de noter que 53 % des entreprises font passer leurs dépenses en matière de cloud des dépenses d'investissement aux dépenses opérationnelles, avec une moyenne de 25 % de leurs dépenses d'investissement. En outre, d'ici 2026, les entreprises prévoient que 31 % de leurs dépenses informatiques totales se feront dans le nuage public.Parmi les autres résultats, 88 % ont commencé à utiliser ou prévoient d'utiliser des technologies "low-code" et "no-code" pour aider d'autres unités commerciales à développer des applications avec un minimum de contribution de la part du service informatique. 88 % adoptent également une approche similaire avec l'informatique sans serveur afin que les autres départements puissent acheter directement leurs propres services cloud, et 90 % fournissent ou fourniront une formation aux autres départements afin de les aider à utiliser les services cloud plus efficacement.", ajoute Pradhan. "Source : Couchbase Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?