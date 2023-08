Je suis ravi d'annoncer que l'équipe de Fig va rejoindre Amazon Web Services (AWS) et qu'Amazon a acquis la technologie de Fig !Fig et AWS partagent la même passion pour l'amélioration des outils et des services destinés aux développeurs. En combinant l'expertise de Fig avec l'orientation à long terme d'AWS et ses antécédents de livraison de produits centrés sur le client, nous voyons une opportunité d'améliorer l'expérience des développeurs. AWS pense que l'IA générative représente un changement technologique majeur pour transformer la façon dont ses clients construisent, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire partie de cette vision plus large.Les utilisateurs actuels continueront à pouvoir utiliser Fig et bénéficieront d'un support continu. De plus, nous rendons maintenant toutes les fonctionnalités payantes de Fig Team complètement gratuites. Les nouveaux utilisateurs ne pourront pas s'inscrire aux produits Fig pour le moment pendant que nous nous concentrons sur leur optimisation pour les clients existants et que nous répondons à certains besoins identifiés pour intégrer Fig avec AWS. Si vous souhaitez rester au courant de notre travail avec AWS, nous publierons un lien d'inscription dans les semaines à venir !Il n'y a pas de mises à jour à partager pour le moment sur les plans futurs, mais nous continuons à travailler dur pour innover au nom des développeurs, en particulier dans le terminal/shell. Nous vous tiendrons au courant ici dès que nous aurons de nouvelles informations à partager. Nous vous remercions !Comme toujours, nous sommes incroyablement reconnaissants à notre communauté pour son soutien continu. Avec des centaines de milliers d'utilisateurs, 22k étoiles GitHub, 13k membres Discord, 400 contributeurs open source, et 5 produits principaux, nous ne pourrions pas être plus fiers de ce que vous nous avez aidés à accomplir au cours des 3 dernières années.Nous sommes impatients de continuer à innover avec vous.