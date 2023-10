K3s : une distribution Kubernetes légère et facile à installer, avec un binaire de moins de 100 Mo et des dépendances externes réduites au minimum

Qu'est-ce que K3s ?

Packagée sous forme d'un binaire unique.

Backend de stockage léger basé sur sqlite3 comme mécanisme de stockage par défaut. etcd3, MySQL, Postgres sont également disponibles.

Enveloppé dans un lanceur simple qui gère une grande partie de la complexité de TLS et des options.

Sécurisé par défaut avec des valeurs par défaut raisonnables pour les environnements légers.

Des fonctionnalités simples mais puissantes "incluses dans les piles" ont été ajoutées, telles que :

fournisseur de stockage local équilibreur de charge de service contrôleur Helm contrôleur d'entrée Traefik.

Le fonctionnement de tous les composants du plan de contrôle de Kubernetes est encapsulé dans un seul binaire et un seul processus. Cela permet à K3s d'automatiser et de gérer des opérations de cluster complexes telles que la distribution de certificats.

Les dépendances externes ont été réduites au minimum (seuls un noyau moderne et des montages cgroup sont nécessaires). K3s emballe les dépendances nécessaires, y compris :

containerd Flannel (CNI) CoreDNS Traefik (Ingress) Klipper-lb (Service LB) Contrôleur de politique réseau intégré Approvisionneur de chemins d'accès locaux intégré Utilitaires pour hôtes (iptables, socat, etc.)



Pourquoi ce nom ?

Pour rappel, Kubernetes (communément appelé « K8s2 ») est un système open source qui vise à fournir une « plate-forme permettant d'automatiser le déploiement, la montée en charge et la mise en œuvre de conteneurs d'application sur des grappes de serveurs3 ». Il fonctionne avec toute une série de technologies de conteneurisation, et est souvent utilisé avec Docker. Il a été conçu à l'origine par Google, puis offert à la Cloud Native Computing Foundation.Cette distribution est idéale pour :K3s est une distribution Kubernetes entièrement compatible avec les améliorations suivantes :Une installation de Kubernetes deux fois plus petite en termes d'encombrement mémoire a été souhaitée. Kubernetes est un mot de 10 lettres stylisé en K8s. Donc quelque chose de deux fois moins gros que Kubernetes serait un mot de 5 lettres stylisé en K3s. Il n'existe pas de forme longue de K3s ni de prononciation officielle.Que pensez-vous de la distribution K3s, et de ses fonctionnalités ?