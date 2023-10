Cloudera est condamné à payer 240 millions de dollars dans le cadre d'une affaire de brevets concernant la technologie de stockage cloud

À l'issue d'un procès de quatre jours, le jury a déclaré que Cloudera avait enfreint trois brevets de StreamScale relatifs à une technologie de stockage de données basée sur le cloud.Cloudera a déclaré dans un communiqué qu'elle avait l'intention de contester la décision et que celle-ci n'aurait pas d'incidence sur ses clients.Jason Sheasby, avocat de StreamScale, a qualifié le verdict de "".StreamScale détient des brevets pour la technologie de "accelerated erasure coding" de l'inventeur Michael Anderson, que la plainte de l'entreprise qualifie de "pierre angulaire" du stockage moderne des données. En 2021, l'entreprise a intenté un procès à Cloudera, basée à Santa Clara (Californie), pour avoir prétendument enfreint plusieurs de ses brevets.L'action en justice accusait la plateforme de gestion de données open source CDH de Cloudera de violer les droits de brevet de StreamScale. Cloudera a fait valoir que son logiciel fonctionnait différemment des inventions de StreamScale et que les brevets n'étaient pas valables.StreamScale a également accusé d'autres sociétés, dont Intel, de violer ses brevets dans le procès de 2021. Plus tard dans l'année, Intel a intenté une action en justice distincte au motif que les allégations de StreamScale constituaient une violation d'un accord de non-divulgation.L'année dernière, Intel et StreamScale se sont mis d'accord pour rejeter leurs plaintes respectives.L'affaire est la suivante : StreamScale Inc v. Cloudera Inc, U.S. District Court for the Western District of Texas, No. 6:21-cv-00198. Pour Streamscale : Jason Sheasby, Lisa Glasser, Rebecca Carson et Stephen Payne du cabinet Irell & Manella. Pour Cloudera : Chris Kao, Steven Tepera et Ben Bernell de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.Quel est votre avis sur le sujet ?