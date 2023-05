Conçu pour la rétention long terme de données, OVHcloud Cold Archive est une solution innovante et durable pour le stockage de données froides. De la protection à l’archivage, Cold Archive est pensé pour les cas d’usage tels que les sociétés audiovisuelles qui travaillent avec des milliers de téraoctets de vidéos en bibliothèque sans pour autant avoir besoin d’y accéder en continu, ou encore les entreprises évoluant dans le domaine de la santé qui sont légalement tenues de conserver leurs données pendant des décennies. Au-delà, Cold Archive s’adresse à tout type de société cherchant à améliorer la résilience de ses données dans des scénarii multicloud où le service permettra d’héberger ses données dans un emplacement distinct.En plus de proposer une solution aux besoins de conservation des données à des fins de conformité règlementaire, s’agissant par exemple d’archives RH ou comptables, Cold Archive est aussi idéal pour les sociétés qui réalisent que leurs données actuelles ont une valeur potentielle non exploitée. Alors que la collecte de données va crescendo, leur utilisation commerciale ne suit pas le même rythme. Ce type de données peut pourtant s’avérer précieux à long terme dans des cas d’usage qui restent à inventer notamment avec l’IA, l’analytique ou simplement dans le cadre de nouvelles opportunités commerciales.OVHcloud Cold Archive est une solution unique et économe pour préserver les données, laquelle répond également aux enjeux de souveraineté des données en ligne, suivant l’engagement d’OVHcloud de proposer un cloud de confiance garantissant aux clients un contrôle total sur leurs données.Les centres de données OVHcloud dédiés au stockage profitent de la technologie reconnue d’IBM pour l’archivage sur bande. En se basant sur les lecteurs IBM et une solution automatisée de gestion de bibliothèques, OVHcloud Cold Archive est ainsi en mesure d’accueillir plus de 3 Exaoctets de données par site avec jusqu’à 18 000 cassettes par bibliothèque.» commente Jeff Barber, VP, Storage HW Sales, IBM.Atempo propose la solution logicielle Miria pour gérer des bibliothèques haute densité IBM et assister en tâche de fond les opérations d’archivage et de restauration de manière transparente pour l’utilisateur.» précise Luc d’Urso, CEO Atempo.La solution OVHcloud Cold Archive s’appuie sur une architecture pleinement résiliente répartie sur 4 centres de stockage dédiés. Certains de ces sites ont été récemment construits par le bureau d’études d’OVHcloud avec l’usage de rendus 3D pour en optimiser la conception et leur déploiement.OVHcloud Cold Archive est une solution hors site qui utilise des bandes magnétiques avec des datacenters de stockage distants d’au minimum 100 kilomètres et situés en France. Cold Archive est ainsi une offre géo dispersée capable de faire face à la perte d’une région complète.» détaille Yaniv Fdida, Chief Product Officer OVHcloud.Avec une durée de vie moyenne de plus de dix ans, surpassant donc les disques durs conventionnels et SSD, la bande magnétique offre d’autres avantages clés comme une consommation électrique proche de zéro : une fois la donnée écrite, il n’y a pas de consommation électrique lorsque la bande est stockée dans la bibliothèque. Ce mode de fonctionnement hors ligne contribue également à la sécurité globale de l’archive sans oublier l’immutabilité des données, les politiques utilisateurs et les mesures de protection.Cold Archive est adressable depuis l’API S3. Les clients bénéficient ainsi de leur expérience existante facilitant la migration des données. Pour une sécurité accrue, les données sont chiffrées au niveau du bucket avec un chiffrement côté serveur en AES-256 se basant sur des clés fournies par le client.OVHcloud Cold Archive est une solution de stockage de confiance sûre adaptée à la montée en charge du téraoctet au pétaoctet et au-delà, tout en bénéficiant d’un modèle tarifaire attractif qui intègre le trafic interne et les appels API. Prenant en charge les API standards de l’industrie, Cold Archive expose qui plus est les solutions de stockage sur bande aux outils d’Infrastructure as Code.Cold Archive est aujourd’hui disponible pour les clients en Europe, au Canada et dans la région APAC. Fort de la longévité et de la résilience des bandes magnétiques et d’une réplication du contenu avec erasure coding sur 4 datacenters dédiés, l’offre profite d’un excellent rapport performance/prix.Le prix au gigaoctet est de 0,0013 euros pour une archive avec engagement de 6 mois.OVHcloud est un acteur mondial et spécialiste européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 34 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Son approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie.Source : OVHcloud Qu'en pensez-vous ?