Le logiciel en tant que service - applications (SaaS - Applications) est resté la plus grande source de revenus des services de cloud public, représentant près de 45% du total au 1S23. L'infrastructure en tant que service (IaaS) est la deuxième catégorie de revenus avec 20,4 % du total, tandis que la plate-forme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service - logiciel d'infrastructure de système (SaaS - SIS) ont fourni 18,0 % et 16,9 % du chiffre d'affaires global, respectivement. PaaS et SaaS - SIS sont les catégories dont le chiffre d'affaires a augmenté le plus rapidement d'une année sur l'autre.", a déclaré Lara Greden, directrice de recherche, Platform as a Service, IDC. "Les principaux fournisseurs de services de cloud public ont maintenu leur position au premier semestre 23, le chiffre d'affaires combiné des 5 principaux fournisseurs de services de cloud public - Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce Inc, Google et Oracle - représentant 41 % du total mondial et restant relativement inchangé d'une année sur l'autre. Avec des offres dans les quatre catégories de déploiement, Microsoft est resté en tête du marché global des services de cloud public avec une part de 17,1 % au premier semestre 23, suivi par Amazon Web Services avec une part de 12,6 %.IDC prévoit que le chiffre d'affaires mondial des services de cloud public atteindra 663 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 20,0 % par rapport à 2022, une augmentation similaire étant attendue en 2024. Bien que le taux de croissance annuel ralentisse légèrement au cours de la période de prévision, le marché devrait tout de même afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,4 % sur cinq ans, les recettes mondiales atteignant 1 340 milliards de dollars en 2027.", a déclaré Dave McCarthy, vice-président de la recherche, Services d'infrastructure Cloud et Edge. ": Le Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker d'IDC fournit la taille totale du marché et la part des fournisseurs pour plus de soixante-dix segments du marché mondial des services de cloud public. La mesure de ce tracker est le revenu des services de cloud public, qui comprend l'infrastructure en tant que service (IaaS), la plateforme en tant que service (PaaS), le logiciel en tant que service - logiciel d'infrastructure de système (SaaS - SIS), et le logiciel en tant que service - revenus d'abonnement aux applications. Le Tracker suit plus de 850 sociétés de services en nuage dans 49 pays. Les prévisions de marché annuelles sur cinq ans pour ce tracker sont mises à jour semestriellement. Les prévisions sont disponibles au niveau mondial, régional et national.Source : IDCPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?