Google Cloud du groupe Alphabet a intensifié sa critique des pratiques de Microsoft en matière de cloud computing, affirmant que son rival cherche à obtenir un monopole qui nuirait au développement de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle générative. Microsoft et Amazon ont récemment fait l'objet d'un examen minutieux au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis en raison de leur pouvoir de marché dans le domaine de l'informatique dématérialisée. Google est loin derrière les deux leaders.La collaboration de Microsoft avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, a également renforcé les inquiétudes. "", a déclaré Amit Zavery, vice-président de Google Cloud, lors d'une interview.", a-t-il ajouté. "", a déclaré M. Zavery, faisant référence à la plateforme de cloud computing de Microsoft.Il a exhorté les régulateurs antitrust à agir. "", a déclaré M. Zavery.Microsoft a rejeté cet argument. "", a déclaré un porte-parole de Microsoft. "Récement, le président de Microsoft, Brad Smith, a lancé une attaque voilée contre Google. "", a-t-il déclaré lors du Mobile World Congress à Barcelone.M. Zavery a également critiqué les accords conclus par Microsoft avec des fournisseurs de cloud individuels, affirmant qu'ils ne tenaient pas compte des problèmes plus généraux. Le mois dernier, le groupe commercial CISPE a déclaré qu'il était en pourparlers avec Microsoft pour résoudre sa plainte antitrust auprès de l'UE concernant ses pratiques en matière de licences d'informatique en nuage.", a déclaré M. Zavery.Microsoft a réfuté ces critiques. "", a déclaré un porte-parole de Microsoft.: Amit Zavery, vice-président de Google CloudPensez-vous que ces critiques sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?