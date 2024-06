Une nouvelle étude du cabinet de conseil esynergy, qui a interrogé 700 dirigeants d'entreprises et de sociétés technologiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, révèle que 74 % des entreprises ont du mal à optimiser leurs dépenses en matière de cloud. L'étude révèle également que 51 % des entreprises prévoient de modifier leur stratégie en matière de cloud pour faire face à la pression des coûts. De plus en plus, elles se tournent vers les FinOps (opérations financières) pour s'assurer que les ressources du cloud sont utilisées de manière efficace.Les influences combinées des progrès rapides de l'IA générative, des pressions inflationnistes sur les coûts et des préoccupations en matière de durabilité obligent les organisations à regarder de près et à examiner minutieusement les coûts du cloud qui gonflent à mesure que leur utilisation augmente. Bien que de nombreuses organisations interrogées déclarent déployer une série de méthodes pour limiter les dépenses (65 % se concentrent sur l'optimisation du stockage et 59 % augmentent la visibilité et la surveillance des coûts), ces processus n'offrent que des solutions à court terme.Bien que beaucoup se soient tournés vers une stratégie multi-cloud pour gagner en efficacité, deux tiers (66 %) des personnes interrogées déclarent qu'avoir une stratégie multi-cloud est plus complexe que ce qu'elles avaient prévu. Avec une meilleure visibilité, les organisations estiment qu'elles pourraient réduire leurs dépenses en matière de cloud jusqu'à 20 %.Les DSI considèrent les FinOps comme une approche holistique pour résoudre ces problèmes. Cependant, cette approche n'en est qu'à ses débuts, un peu moins de la moitié (45 %) des organisations caractérisent leur maturité FinOps comme "", et seulement 36 % pensent qu'elles ont progressé vers "".Matt Lockyer, Platforms Practice Lead chez esynergy, déclare : "Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?