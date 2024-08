Bien que certains vents contraires économiques, monétaires et politiques subsistent, la force fondamentale du marché continue de pousser les dépenses en services cloud vers de nouveaux sommets. En termes de positionnement concurrentiel, Amazon conserve une forte avance sur le marché, bien que Microsoft et Google aient à nouveau enregistré des pourcentages de croissance plus élevés. Ces trois entreprises ont vu leur taux de croissance augmenter considérablement depuis le milieu de l'année 2023. Au deuxième trimestre, leurs parts de marché mondiales étaient respectivement de 32 %, 23 % et 12 %. Parmi les fournisseurs de cloud de deuxième niveau, ceux qui affichent les taux de croissance les plus élevés d'une année sur l'autre sont Oracle, Huawei, Snowflake et MongoDB. Oracle a dépassé IBM ce trimestre et est maintenant à égalité avec Salesforce en tant que cinquième plus grand fournisseur de services cloud.La plupart des grands fournisseurs de cloud ayant désormais publié leurs résultats pour le deuxième trimestre, Synergy estime que le chiffre d'affaires trimestriel des services d'infrastructure cloud (y compris les services IaaS, PaaS et les services de cloud privé hébergé) s'est élevé à 79,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires sur douze mois atteignant 297 milliards de dollars. Les services IaaS et PaaS publics représentent la majeure partie du marché et ont augmenté de 23 % au deuxième trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les trois premiers représentent 73 % du marché.Sur le plan géographique, le marché du cloud continue de croître fortement dans toutes les régions du monde. Mesurée en devises locales, la région APAC a connu la plus forte croissance, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud ayant tous progressé de 25 % ou plus d'une année sur l'autre. Les États-Unis restent de loin le plus grand marché du cloud, avec une taille qui dépasse de loin celle de l'ensemble de la région APAC. Le marché américain a connu une croissance de 22 % au deuxième trimestre. En Europe, les plus grands marchés du cloud sont le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais les grands marchés ayant les taux de croissance les plus élevés sont l'Irlande, l'Italie et l'Espagne.« Nous assistons désormais à une croissance plus normalisée du marché du cloud, même si certains ralentisseurs subsistent. Par exemple, sans le renforcement du dollar américain, le taux de croissance du deuxième trimestre aurait été supérieur d'environ un point cinq points de pourcentage », a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Alors que le marché se développe de plus en plus, la dynamique concurrentielle continue d'évoluer. Les parts d'Amazon et de Google ont toutes deux augmenté au cours du deuxième trimestre, tandis que la part de Microsoft a légèrement baissé, bien que les lignes de tendance de Microsoft et de Google continuent de s'orienter à la hausse. Parmi le groupe d'entreprises suivant, Oracle commence à se démarquer pour devenir l'un des cinq premiers acteurs, même si le fossé qui le sépare des leaders reste énorme. Sur ce marché, Google est presque cinq fois plus grand qu'Oracle, tandis qu'Amazon est presque trois fois plus grand que Google ».Synergy Research GroupQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Synergy Research Group crédibles ou pertinentes ?