Au deuxième trimestre 2024, les dépenses mondiales en services d'infrastructure cloud ont augmenté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 78,2 milliards de dollars US. Alors que les budgets informatiques des entreprises ont renoué avec la croissance, une part importante des dépenses est désormais consacrée aux investissements liés à l'IA.Les trois principaux fournisseurs, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ont collectivement augmenté de 24 % ce trimestre pour représenter 63 % des dépenses totales. AWS a enregistré une augmentation notable de sa croissance par rapport au trimestre précédent, avec des ventes en hausse de 19 % au deuxième trimestre. Dans le même temps, Microsoft Azure et Google Cloud ont continué à afficher une solide croissance à deux chiffres, de 29 % et 30 % respectivement. Plus d'un tiers des parts du marché mondial du cloud est encore détenu par d'autres fournisseurs de cloud, mais le marché se déplace vers les principaux hyperscalers, qui capturent une part croissante du marché.L'accélération de la demande en matière d'IA devrait générer d'importantes opportunités de croissance soutenue dans les services cloud. À mesure que les entreprises adoptent les technologies d'IA, elles auront besoin d'une infrastructure cloud plus avancée et plus évolutive, ce qui stimulera l'investissement et le développement continus dans les services cloud. Toutefois, des inquiétudes se font jour quant à un éventuel surinvestissement dans l'IA, car les retours sur investissement semblent plus longs qu'initialement prévu.Malgré ces inquiétudes, les hyperscalers continuent d'augmenter leurs investissements dans l'IA - les trois premiers hyperscalers ont augmenté leurs dépenses d'investissement dans les centres de données de dizaines de milliards de dollars au cours du trimestre - reconnaissant que la surestimation des risques d'investissement peut être plus préjudiciable que leur sous-estimation.Les trois hyperscalers ont fait état d'une augmentation significative du nombre de clients utilisant l'IA. Ils continuent de lancer de nouveaux produits d'IA, tels que Gemini 1.5 de Google Cloud et GPT-4o mini d'Azure. AWS, par l'intermédiaire de sa plateforme cloud Bedrock, propose également Claude 3.5 Sonnet et d'autres API.", a déclaré Alex Smith, vice-président de Canalys. "Outre le lancement de nouveaux produits et solutions d'IA, les hyperscalers intensifient leurs efforts pour renforcer leurs écosystèmes de partenaires d'IA. Ce trimestre, les principaux fournisseurs mettent particulièrement l'accent sur l'encouragement des startups d'IA. Parmi les initiatives notables, citons le Generative AI Accelerator d'AWS et le Google for Startups Accelerator de Google Cloud, qui visent tous deux à impliquer les startups de l'IA et à stimuler l'innovation au sein de l'industrie.", a déclaré Yi Zhang, analyste chez Canalys. "continue de dominer le marché mondial du cloud, détenant une part de marché de 33 % au deuxième trimestre 2024. Le taux de croissance de son chiffre d'affaires en glissement annuel est passé à 19 % ce trimestre, ses performances se renforçant par rapport au trimestre précédent. Son carnet de commandes a atteint 156,6 milliards de dollars US, soit une augmentation annuelle de 19 %.Grâce à sa plateforme Bedrock, AWS a introduit de nouvelles API pour les modèles fondamentaux, tels que Claude 3.5 Sonnet et Llama 3.1. Bedrock, entièrement basée sur le cloud, permet aux entreprises de développer leurs propres modèles fondamentaux, qui ont servi des dizaines de milliers de clients actifs. AWS met l'accent sur l'intégration et le développement de l'IA au sein de son écosystème de partenaires.En juin 2024, elle a annoncé un engagement de 230 millions de dollars US pour son programme Generative AI Accelerator, visant à aider les startups mondiales à accélérer le développement d'applications d'IA. En outre, AWS a introduit des changements en juin, notamment un support technique amélioré, des remises pour les MSP et des exigences moins élevées pour les partenaires de service. Ces ajustements visent à renforcer l'écosystème de partenaires d'AWS en le rendant plus accessible et bénéfique pour un plus grand nombre de partenaires.s'est classé deuxième fournisseur sur le marché des services cloud, avec une part de 20 % et une croissance annuelle de 29 %. Microsoft a affirmé que les services d'IA ont contribué à hauteur de 8 % à la croissance d'Azure au deuxième trimestre 2024, contre 7 % au trimestre précédent. Grâce à l'accès à des modèles de pointe, Azure AI a attiré plus de 60 000 clients, reflétant une croissance de près de 60 % en glissement annuel.En réponse à cette demande, Microsoft a lancé ou mis à niveau plusieurs modèles, notamment le grand modèle de langage GPT-4o mini et le petit modèle de langage Phi-3 Vision. Microsoft Azure continue d'étendre l'empreinte de ses centres de données, annonçant des investissements importants en Malaisie, en Espagne et aux États-Unis. Ces investissements comprennent le développement d'infrastructures et des initiatives visant à améliorer les compétences en matière d'IA.était le troisième plus grand fournisseur, détenant une part de marché de 10 % avec un taux de croissance de 30 % en glissement annuel. Au 30 juin 2024, le carnet de commandes de Google Cloud atteignait 78,8 milliards de dollars US, soit une augmentation par rapport aux 72,5 milliards de dollars US du 1er trimestre 2024.À la fin du deuxième trimestre, l'infrastructure d'IA et les solutions d'IA générative de Google Cloud - telles que Vertex AI, Gemini for Workspace et Gemini for Google Cloud - avaient généré des milliards de revenus et étaient utilisées par plus de 2 millions de développeurs. Gemini offre des fonctionnalités très utiles dans des produits tels que Search, Workspace et Google Messages, et est intégré dans six produits, chacun comptant plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.En juin 2024, Google Cloud a introduit des offres privées pour les canaux par le biais de Google Cloud Marketplace, facilitant des transactions efficaces pour les solutions tierces et permettant aux partenaires des canaux de gérer les relations avec les clients, de la facturation à la reconnaissance des revenus. En outre, Google a annoncé l'ouverture de son premier centre de données et de sa première région cloud en Malaisie, ainsi que des expansions dans l'Iowa, la Virginie et l'Ohio.Canalys définit les services d'infrastructure cloud comme des services fournissant des infrastructures (IaaS et bare metal) et des plateformes hébergées par des fournisseurs tiers et mises à la disposition des utilisateurs par le biais d'Internet.Canalys a révisé ses estimations historiques du chiffre d'affaires des services d'infrastructure cloud suite à une révision complète des définitions, des catégories de services et des données sources. Cela a eu un impact direct sur les parts de marché rapportées entre le T1 2022 et le T1 2024, mais les classements et les taux de croissance restent inchangés.Voici les estimations révisées pour la période allant du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, ainsi que les derniers chiffres des parts de marché du 2ème trimestre 2024 :: CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?