Clever Cloud est désormais certifié Hébergeur de Données de Santé (HDS), se positionnant comme un partenaire de confiance pour les entreprises et organisations du secteur de la santé

Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques d'hébergement; Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information ; Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle ; Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du système d'information ; Administration et exploitation du système d'information contenantles données de santé ; Sauvegarde externalisée des données de santé.



La certification HDS atteste de la capacité de Clever Cloud à héberger et traiter des données de santé à caractère personnel de manière sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur. Cette certification s'inscrit dans la continuité des eorts de l'entreprise en matière de sécurité et de qualité, faisant suite à l'obtention des certifications ISO 9001:2015 etISO 27001:2022.La certification HDS de Clever Cloud couvre l’intégralité des activités du référentiel :Clever Cloud offre aux acteurs de la santé les avantages d’une solution PaaS (Platform as a Service) et DBaas (Database as a Service) : déploiements simplifiés, obtention de bases de données en quelques clics, gestion facilitée (scalabilité automatique, redéploiement en un clic, monitoring compris, etc.), maintien en conditions opérationnelles et mises à jour automatiques, le tout avec un haut niveau de sécurité et de souveraineté numérique.Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, déclare :"Clever Cloud continue de travailler sur d'autres normes et référentiels, notamment la qualification SecNumCloud.Créée en 2010, Clever Cloud est une société française, basée à Nantes, spécialiste de l’automatisation informatique. Elle crée etfournitles briques logicielles nécessaires au déploiement des applications sur des architectures PaaS en self-service.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?