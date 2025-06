Clever Cloud, spécialisée dans l'automatisation informatique, annonce devenir l'hébergeur privilégié de la base de données tableur open source "Grist" en Europe.

Du déploiement direct d'instances Grist dédiées via un module complémentaire Grist sur Clever Cloud Marketplace, permettant un déploiement fluide de services sécurisés et gérés.

Des versions Community et Enterprise de Grist, répondant aux besoins de tous les types d'organisations, quelle que soit leur taille.

Du choix des modèles d'hébergement : cloud public, sur site ou même environnements air-gapped : tous exploités sur le cloud souverain de Clever Cloud.

Conformité certifiée, y compris la prise en charge de la certification HDS française et des environnements qualifiés SecNumCloud.

Options d'assistance premium et accès au réseau de fournisseurs de services gérés (MSP) de Clever Cloud.



Grist Labs, créateur de l'outil de données moderne et open source, et Clever Cloud, l'un des principaux fournisseurs européens de services cloud PaaS (Platform-as-a-Service), ont annoncé un partenariat stratégique visant à fournir un hébergement sécurisé et souverain ainsi qu'une distribution rationalisée des services Grist à travers l'Europe.Cette collaboration ouvre la voie aux institutions publiques et aux organisations privées européennes pour accéder à la base de données sous forme de tableur de Grist, entièrement hébergée sur l'infrastructure conforme de Clever Cloud. Ce partenariat répond directement aux besoins réglementaires en matière de conformité avec la réglementation européenne, la souveraineté numérique de l'UE et les normes françaises HDS et SecNumCloud.Fait intéressant, la Direction interministérielle du numérique (DINUM) française utilise et recommande Grist en interne et dans les organismes publics, le positionnant comme un remplacement open source fiable des tableurs, qui ajoute la structure relationnelle robuste des bases de données. Grâce à cette alliance, Clever Cloud devient le partenaire d'hébergement européen privilégié de Grist.Selon Clever Cloud, les clients bénéficieraient des avantages suivants :Ce partenariat repose sur un engagement commun en faveur de la durabilité à long terme des logiciels open source et de la promotion de modèles commerciaux qui contribuent à la durabilité des acteurs privés de l'open source. Grist Labs et Clever Cloud unissent leurs forces pour offrir à Grist un modèle de déploiement robuste et évolutif, qui allie excellence technique et viabilité commerciale.L'annonce du partenariat explique notamment : "Grist Labs est l'équipe à l'origine de Grist, une base de données tableur open source conçue pour permettre aux équipes commerciales de collaborer en toute sécurité, de structurer leurs données et de créer des outils personnalisés, sans renoncer au contrôle.Clever Cloud est une entreprise française basée à Nantes, spécialisée dans l'automatisation informatique. Elle crée et fournit les composants logiciels nécessaires au déploiement d'applications sur des architectures PaaS en libre-service.Pensez-vous que ce partenariat est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?