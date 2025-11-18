Une panne massive de Cloudflare a mis hors service la plateforme X et ChatGPT d'OpenAI : la société mène actuellement une enquête et continue de se concentrer sur la restauration du service

Le 18 novembre 2025, Cloudflare a subi une panne massive qui a provoqué de nombreuses erreurs 500, rendant de nombreuses plateformes lentes, inaccessibles ou complètement hors service pour les utilisateurs du monde entier. Les visiteurs de sites web tels que X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ChatGPT et le site de critiques de films Letterboxd ont vu s'afficher un message d'erreur indiquant que des problèmes chez Cloudflare empêchaient l'affichage de la page. Le site web Down Detector, qui surveille les pannes, a lui-même été touché par des problèmes techniques.
Cloudflare est une société américaine qui fournit une gamme de services Internet, notamment des services de réseau de diffusion de contenu, de cybersécurité, d'atténuation des attaques DDoS, de réseau étendu, de proxys inversés, de service de noms de domaine, accrédités par l'ICANN et d'enregistrement de noms de domaine. Selon W3Techs, Cloudflare est utilisé par environ 19,3 % de tous les sites web sur Internet pour ses services de sécurité web, en janvier 2025.
En octobre 2025, Cloudflare a annoncé reconstruire les principaux composants de son système afin de réduire considérablement la latence du trafic transitant par son réseau pour ces millions de clients. Dans le même temps, ils ont renforcé la sécurité du système et réduit le temps nécessaire à la création et à la mise sur le marché de nouveaux produits. Pour se faire, ils ont réécrit FL, le cerveau de Cloudflare, en Rust. L'entreprise avait alors rapporté que les sites web répondent en moyenne 10 ms plus rapidement, soit une augmentation de 25 % des performances.
Cependant, un incident récent semble montrer que le système ne soit pas au point visiblement. Le 18 novembre 2025, Cloudflare a subi une panne massive qui a provoqué de nombreuses erreurs 500, rendant de nombreuses plateformes lentes, inaccessibles ou complètement hors service pour les utilisateurs du monde entier. Les utilisateurs concernés ont vu s'afficher un message indiquant qu'il y avait une « erreur interne du serveur sur le réseau Cloudflare ». Il demandait aux utilisateurs de « réessayer dans quelques minutes ».
Les visiteurs de sites web tels que X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ChatGPT et le site de critiques de films Letterboxd ont vu s'afficher un message d'erreur indiquant que des problèmes chez Cloudflare empêchaient l'affichage de la page. Le site web Down Detector, qui surveille les pannes, a lui-même été touché par des problèmes techniques. Mais lorsqu'il s'est chargé, il a montré une augmentation spectaculaire des problèmes.
Cloudflare est une infrastructure Internet qui offre de nombreuses technologies essentielles qui alimentent les expériences en ligne actuelles. Cela inclut notamment des outils qui protègent les sites web contre les cyberattaques et garantissent leur disponibilité en ligne malgré un trafic intense. « Cloudflare est conscient d'un problème susceptible d'affecter plusieurs clients et mène actuellement une enquête », a déclaré la société dans une nouvelle mise à jour. « De plus amples détails seront fournis dès que nous disposerons de plus d'informations. »
Cette panne intervient alors qu'en octobre, l'unité de services cloud AWS d'Amazon a également fait face à une panne généralisée. La panne a mis hors service plusieurs sites web importants et certaines des applications les plus populaires au monde, comme Snapchat, Reddit, Alexa, Fortnite, Roblox ou encore Coinbase. Cette panne a perturbé une grande partie d'Internet et les activités commerciales à l'échelle mondiale.
En outre, la panne de Cloudeflare a affecté des services d'IA et de LLM tels que ChatGPT, Sora et Copilot. En effet, selon le PDG de Cloudflare, l'entreprise alimente 80 % des géants de l'IA et entre 20 à 30 % d'Internet. Pourtant, en mai, il avait avertit que l'IA brise le modèle économique du web, notamment que les entreprises spécialisées dans l'IA continuent de récupérer plus de contenu pour chaque interaction avec l'utilisateur que ce que Google a fait jusqu'à présent. Il avait également déclaré que son entreprise souhaite réparer tout ce qui est cassé.
Source : Suivi de la panne de Cloudflare
