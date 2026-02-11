En mars 2025, Google a conclu sa plus grosse acquisition en annonçant le rachat de la plateforme de sécurité cloud Wiz pour un montant d'environ 32 milliards de dollars en numéraire. L'acquisition de Wiz devrait être finalisée en 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires, selon Google. Une fois l'acquisition finalisée, Wiz, dont le siège est à New York, rejoindra Google Cloud.
Wiz est une société israélo-américaine spécialisée dans la sécurité cloud, qui a été fondée en janvier 2020. La plateforme de la société analyse les infrastructures informatiques hébergées sur Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure et Kubernetes afin d'identifier les combinaisons de facteurs de risque qui pourraient permettre à des acteurs malveillants de prendre le contrôle des ressources cloud et/ou d'exfiltrer des données précieuses.
Le 4 novembre 2025, Google a reçu l'autorisation du ministère américain de la Justice (DOJ) pour l'acquisition de la société de cybersécurité Wiz. Ce feu vert permet d'intégrer Wiz à la division cloud de Google, renforçant ainsi les solutions de cybersécurité de la société afin d'aider les entreprises à atténuer les risques critiques. « Il s'agit sans aucun doute d'une étape importante, mais nous sommes encore entre la signature et la conclusion de l'accord », a déclaré Assaf Rappaport, PDG de Wiz, lorsqu'il a été interrogé sur l'examen de l'accord par le ministère américain de la Justice.
Récemment, Google a reçu l'approbation inconditionnelle de l'Union européenne pour son acquisition en numéraire du fournisseur de services de sécurité cloud Wiz. L'acquisition par Google de la société de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars est la plus importante transaction jamais réalisée par l'entreprise en termes de montant. L'UE a approuvé l'offre de Google pour Wiz après avoir déclaré qu'elle ne soulevait aucune préoccupation en matière de concurrence en Europe.
En novembre, la Commission européenne a lancé des enquêtes pour évaluer le pouvoir de marché des services cloud d'Amazon et de Microsoft, mais pas celui de Google. À l'époque, Bruxelles avait déclaré que Google jouait un rôle moins important sur le marché de l'UE. La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence de l'UE, a déclaré que les données acquises par Google dans le cadre de cette transaction ne sont pas sensibles sur le plan commercial et peuvent également être évaluées par d'autres sociétés de logiciels de sécurité.
Ce qui rend l'approbation inconditionnelle de l'UE surprenante, c'est que les transactions technologiques ont récemment fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue, car elles pourraient renforcer le pouvoir de marché des grandes entreprises et exclure leurs concurrents plus petits. « Google se place derrière Amazon et Microsoft en termes de parts de marché dans le domaine des infrastructures cloud, et notre évaluation a confirmé que les clients continueront à disposer d'alternatives crédibles et de la possibilité de changer de fournisseur », a déclaré Teresa Ribera, responsable de la concurrence à l'UE, dans un communiqué.
« La transaction ne soulève donc pas de problèmes de concurrence dans le domaine des services cloud ou de la sécurité cloud dans l'Espace économique européen », composé des 27 États membres de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, a ajouté Ribera. Annoncé en mars 2025, l'accord avec Wiz renforcerait la présence de Google dans le domaine de la cybersécurité et du cloud computing, où il est en concurrence avec ses rivaux plus importants Amazon.com et Microsoft.
Fondée en 2020 par Assaf Rappaport, d'origine israélienne, Wiz est basée aux États-Unis. Cette décision permet au géant technologique basé à Mountain View, en Californie, d'éviter une enquête plus approfondie de l'UE, qui aurait pu retarder l'accord de plusieurs mois. Le ministère américain de la Justice et la Commission fédérale du commerce ont approuvé l'accord en 2025.
Cette approbation intervient dans un moment propice pour Google. Lors de la présentation de ses résultats financiers du quatrième trimestre, Google a révélé que son application d'assistant IA Gemini avait dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU). Cela représente une augmentation de 100 millions par rapport aux 650 millions de MAU du trimestre précédent. L'écart qui la sépare de son plus grand rival, ChatGPT, qui compte 810 millions d'utilisateurs actifs par mois, se réduit. Gemini prendra-t-elle la tête du classement des IA en 2026 ?
Voici le communiqué de la Commission européenne :
La Commission approuve l'acquisition de Wiz par Google
La Commission européenne a approuvé sans condition, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de Wiz par Google. La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen (EEE).
Google propose une infrastructure cloud via Google Cloud Platform. Google offre également des services de sécurité cloud à ses utilisateurs cloud et, dans une mesure limitée, aux utilisateurs d'autres fournisseurs d'infrastructures cloud. Wiz propose une plateforme dite « native cloud » de protection des applications. Cette plateforme offre aux clients du cloud, tels que les grandes entreprises européennes, une plateforme de sécurité unique pour protéger leurs applications contre les menaces de cybersécurité dans différents environnements cloud.
L'enquête de la Commission
L'opération concerne principalement le secteur en pleine croissance de la sécurité cloud, dans lequel Google et Wiz sont tous deux actifs. Elle est étroitement liée au marché des infrastructures cloud, sur lequel Google opère aux côtés d'autres fournisseurs de services cloud.
Selon les entreprises, l'opération permettra à Google d'accélérer deux grandes tendances en plein essor à l'ère de l'IA : l'amélioration de la sécurité du cloud et la possibilité d'utiliser plusieurs clouds. Sur le marché des infrastructures cloud, Google est confronté à la concurrence d'Amazon Web Services (« AWS ») et de Microsoft Azure, qui occupent des positions très fortes. Les solutions de sécurité multi-cloud aident les clients à déployer et à diversifier leur charge de travail sur plusieurs clouds, y compris Google Cloud Platform.
La Commission a recueilli de nombreux commentaires auprès de clients et de fournisseurs concurrents de services de sécurité cloud et d'infrastructure cloud afin d'étudier l'impact de tous les aspects importants de l'opération.
Sur la base de son enquête de marché, la Commission a constaté qu'il existe plusieurs concurrents crédibles vers lesquels les clients pourraient se tourner si Google décidait de regrouper la plateforme de sécurité multi-cloud de Wiz avec ses produits existants, ou si la plateforme de Wiz ne fonctionnait plus avec d'autres clouds que celui de Google.
La Commission a également examiné si Google, en acquérant Wiz, obtiendrait l'accès à des données commercialement sensibles sur les fournisseurs de services cloud concurrents qui intègrent également les solutions de Wiz. L'enquête de marché a confirmé que les données que Google obtiendrait à la suite de l'opération ne sont pas commercialement sensibles et sont généralement accessibles à d'autres éditeurs de logiciels de sécurité.
La Commission a donc conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence sur aucun des marchés examinés dans l'EEE et a autorisé l'opération sans conditions.
Entreprises et produits
Google, dont le siège social est situé aux États-Unis, est une...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.