L'infrastructure cloud d'Amazon Web Services a été touchée par des missiles iraniens, ce qui constitue la première frappe contre un centre de données depuis les menaces proférées par l'Iran

Les opérations cloud d'Amazon à Bahreïn ont subi des dommages à la suite d'une frappe iranienne, selon un article du Financial Times. Une source proche du dossier a également confirmé l'incident, mais les détails restent encore limités. L'article du FT ajoute que le ministère de l'Intérieur de cet État du Golfe a déclaré que les forces de défense civile « éteignaient un incendie dans les locaux d'une entreprise à la suite de l'agression iranienne », sans nommer Amazon directement.
Début avril, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran menace d'attaquer directement aux entreprises technologiques américaines dans le Golfe. Téhéran leur reproche d'avoir mis leurs outils d'IA et leurs services informatiques au service des frappes militaires américano-israéliennes. Ces menaces visent dix-huit géants technologiques américains majeures, tels que Microsoft, Apple et Google. Les employés de ces firmes sont d'ailleurs instamment priés d'évacuer leurs bureaux pour assurer leur sécurité. Cette escalade s'inscrit dans un contexte de guerre ouverte marqué par les éliminations ciblées de plusieurs figures clés du régime iranien.
Récemment, les opérations cloud d'Amazon à Bahreïn ont subi des dommages à la suite d'une frappe iranienne, selon un article du Financial Times. Une source proche du dossier a également confirmé l'incident, mais les détails restent encore limités. L'article du FT ajoute que le ministère de l'Intérieur de cet État du Golfe a déclaré que les forces de défense civile « éteignaient un incendie dans les locaux d'une entreprise à la suite de l'agression iranienne », sans nommer Amazon directement.
Cette frappe iranienne intervient quelques jours après que les Gardiens de la révolution iranienne ont menacé de cibler les entreprises américaines opérant au Moyen-Orient, notamment Microsoft, Apple, Google, Meta et dautres. Le géant du commerce électronique na pas encore commenté cette attaque. Cependant, ses installations Amazon Web Services (AWS) dans la région auraient été touchées à plusieurs reprises au cours du conflit en cours.
Ce n'est pas la première fois qu'Amazon est victime d'une attaque. Le mois dernier, Amazon a confirmé que son infrastructure cloud, Amazon Web Services (AWS), avait même été « perturbée » à Bahreïn dans le contexte du conflit en cours au Moyen-Orient. Selon un rapport de Reuters, l'entreprise a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir le service et aidait entre-temps ses clients à migrer vers d'autres régions AWS.
« À mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres emplacements », a déclaré Amazon dans un communiqué cité par l'agence de presse. On ne dispose pas encore de détails supplémentaires sur l'étendue des dégâts ou la durée potentielle de la perturbation. AWS est la division de cloud computing d'Amazon et joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des sites web mondiaux et des opérations gouvernementales. Elle constitue également la principale source de bénéfices de l'entreprise.
Par ailleurs, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien aurait adressé un avertissement à des entreprises américaines. Selon un reportage de CBS News, cet avertissement, similaire à celui émis en mars, vise 18 entreprises américaines, parmi lesquelles figurent des sociétés technologiques et financières. Dans son message, lIRGC a déclaré quil commencerait à cibler les entreprises américaines des secteurs de la technologie et de la finance au Moyen-Orient. LIRGC a déclaré que les États-Unis avaient « ignoré nos avertissements répétés concernant la nécessité de mettre fin aux opérations terroristes, et quaujourdhui, un certain nombre de citoyens iraniens ont été tués lors dattaques terroristes menées par vous et vos alliés israéliens ».
Dans le message publié sur l'application de messagerie Telegram, l'IRGC a accusé ces 18 entreprises d'agir en tant qu'« espions » pour le compte du gouvernement américain et de l'aider à mener des frappes. Il a déclaré que, puisque les entreprises américaines spécialisées dans les TIC et l'IA constituent l'élément principal de la conception et du suivi des cibles terroristes, en réponse à cette opération terroriste, les principales institutions impliquées dans les opérations terroristes seront désormais nos cibles légitimes.
Ce rapport intervient alors que les pirates informatiques iraniens ont intensifié leurs cyberattaques contre Israël et les États-Unis, menant des opérations destinées à semer la peur, à recueillir des renseignements et à cibler des infrastructures sensibles. Selon le Financial Times, lors des récentes attaques de missiles, des milliers de citoyens israéliens ont reçu de faux SMS d'urgence les incitant à télécharger une application d'alerte factice susceptible d'exfiltrer des données personnelles.
D'autres messages laissaient planer la menace d'une destruction imminente. Selon les experts, les cyberopérations de Téhéran s'appuient actuellement sur plusieurs niveaux, allant des pirates informatiques contrôlés par l'État à un réseau de hacktivistes bénévoles. Cette intensification marque une nouvelle phase dans le conflit de longue date qui oppose l'Iran, Israël et les États-Unis.
Source : Financial Times
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