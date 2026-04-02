L'infrastructure cloud d'Amazon Web Services a été touchée par des missiles iraniens, ce qui constitue la première frappe contre un centre de données depuis les menaces proférées par l'Iran

Envoyé par Anthony Envoyé par

« À mesure que la guerre régionale s'étend à la guerre des infrastructures, le champ des cibles légitimes de l'Iran s'élargit », a déclaré Tasnim, selon Al Jazeera.



Par ailleurs, l'Iran a également averti qu'il pourrait prendre pour cible les centres économiques et les banques liés à des entités américaines et israéliennes dans toute la région . Un porte-parole du siège de Khatam al-Anbiya, que les Nations unies ont décrit comme appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que cet avertissement faisait suite à ce que l'Iran a qualifié d'attaque contre l'une de ses banques.



« L'ennemi nous a laissé les mains libres pour cibler les centres économiques et les banques appartenant aux États-Unis et au régime sioniste dans la région », a déclaré le porte-parole.



Le responsable a également averti les civils de rester à l'écart de ces lieux. « Les habitants de la région ne doivent pas se trouver dans un rayon d'un kilomètre autour des banques », a déclaré le porte-parole.