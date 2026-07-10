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Meta construit son premier centre de données canadien, un site dédié à l'IA d'une valeur de 9 milliards $ situé en Alberta, conçu pour traiter les charges de travail liées à l'IA des plateformes de Meta

Le , par Alex
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Meta construit son premier centre de données canadien, un site dédié à l'IA d'une valeur de 9 milliards $ situé en Alberta, conçu pour traiter les charges de travail liées à l'IA des plateformes de Meta

Meta a lancé la construction de son premier centre de données au Canada, une installation dune puissance de 1 gigawatt située dans le comté de Sturgeon, en Alberta, qui représente un investissement denviron 9 milliards de dollars. Gary Demasi, vice-président chargé du développement et de la stratégie des centres de données chez Meta, a déclaré que l'installation de l'Alberta constituera le 33e centre de données du parc mondial de l'entreprise et qu'elle dépassera en taille tous les autres centres situés en dehors des États-Unis. Lalimentation électrique de linstallation, dont la consommation délectricité est comparable à celle denviron 800 000 foyers réunis, sera entièrement financée par Meta, qui prendra également en charge le coût du raccordement de cette nouvelle capacité de production au réseau provincial.

Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. Lentreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre daffaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech ».

En juin 2026, Meta a commencé à ériger des espèces de tentes industrielles pour accueillir des serveurs surchauffés, faute de centre de données construits à temps. Les rapports font état de ce que Meta a opté pour cette approche au vu de ce quon estime être une situation critique au sein de lentreprise. Elle a donc commencé à construire des centres de données sous forme de tentes équipés de turbines à gaz mobiles.

Dans le cadre de son projet « Prometheus », un campus de centres de données d'une puissance de l'ordre du gigawatt situé dans la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, Meta a érigé six immenses tentes industrielles résistantes aux intempéries afin d'accélérer le déploiement de ses précieuses puces d'IA. Chacune de ces « structures à déploiement rapide » mesure 11 613 mètres carrés et est alimentée par une centrale électrique de 200 mégawatts située à proximité, daprès les données à disposition.

Récemment, Meta a lancé la construction de son premier centre de données au Canada, une installation dune puissance de 1 gigawatt située dans le comté de Sturgeon, en Alberta, qui représente un investissement denviron 9 milliards de dollars (13 milliards de dollars canadiens), a indiqué la société. Gary Demasi, vice-président chargé du développement et de la stratégie des centres de données chez Meta, a déclaré que l'installation de l'Alberta constituera le 33e centre de données du parc mondial de l'entreprise et qu'elle dépassera en taille tous les autres centres situés en dehors des États-Unis. Au plus fort des travaux, environ 3 000 ouvriers seront nécessaires sur le chantier, et l'installation, une fois achevée, devrait permettre de créer plus de 300 emplois permanents. Ce centre de données est conçu pour traiter les charges de travail liées à lintelligence artificielle (IA) des plateformes de Meta, notamment Facebook et Instagram.


La planification énergétique du site a donné lieu à des partenariats avec Greenlight Limited Partnership, Altalink, Capital Power et lAlberta Electric System Operator, a précisé Meta. Lalimentation électrique de linstallation, dont la consommation délectricité est comparable à celle denviron 800 000 foyers réunis, sera entièrement financée par Meta, qui prendra également en charge le coût du raccordement de cette nouvelle capacité de production au réseau provincial. Cette consommation délectricité sera couverte à 100 % par des énergies propres et renouvelables, a précisé Meta. Un accord distinct annoncé par Capital Power permettra de fournir 250 mégawatts au projet dans le cadre dun contrat dapprovisionnement à long terme.

Lapprovisionnement en électricité issue du gaz du site sera assuré par le Greenlight Electricity Centre, un projet de production de 3,2 milliards de dollars développé par Pembina Pipeline et ses partenaires ; Meta a conclu un accord de transport à long terme avec cette centrale, dont la mise en service est prévue dici fin 2030. Plutôt que dutiliser de leau pour le refroidissement, linstallation repose sur une conception en circuit fermé à refroidissement liquide avec des tours de refroidissement à sec. Au-delà de ce système, la consommation deau sur site se limitera aux besoins courants tels que lusage domestique, la lutte contre les incendies et lentretien des équipements, a précisé Meta.

Meta sengage également à consacrer environ 60 millions de dollars canadiens à lamélioration des infrastructures locales, notamment les routes et les réseaux deau, et prévoit de lancer un programme de subventions communautaires destiné aux associations locales à but non lucratif, a indiqué lentreprise. Lors dune conférence de presse à Calgary, la Première ministre Danielle Smith est apparue aux côtés de dirigeants de Meta pour marquer cette annonce, déclarant que lAlberta avait attiré jusquà 200 milliards de dollars canadiens dinvestissements potentiels dans les centres de données. Le ministre de la Technologie de lAlberta, Nate Glubish, a indiqué que plusieurs autres projets de centres de données dune puissance de lordre du gigawatt se trouvaient à différents stades de développement dans la province.

Par ailleurs, Meta élabore actuellement des plans pour une offre de cloud computing dans le cadre de laquelle les entreprises pourraient acheter un accès à des modèles dIA et à des ressources informatiques fonctionnant sur les propres serveurs de lentreprise. Le site de lAlberta sinscrit dans une stratégie plus large de Meta visant à étendre rapidement son infrastructure informatique, alors quelle est en concurrence avec des fournisseurs de cloud computing tels quAlphabet, Microsoft et Amazon. Le budget prévisionnel des dépenses d'investissement de l'entreprise pour l'année s'élève à pas moins de 145 milliards de dollars.

Cette annonce intervient alors que le coût énergétique de l'IA intéroge. En 2023, un rapport a révélé que Google et Microsoft ont consommé chacun 24 TWh d'électricité, ce qui dépasse la consommation de plus de 100 pays, dont l'Islande, le Ghana et la Tunisie. Si l'utilisation massive d'énergie se traduit par un impact environnemental considérable pour ces géants de la technologie, il convient de noter que Google et Microsoft génèrent également plus d'argent que de nombreux pays. En outre, des entreprises comme Intel, Google et Microsoft sont en tête de l'adoption des énergies renouvelables dans l'industrie.


Voici l'annonce de Meta :

Coup d'envoi de la construction du premier centre de données de Meta au Canada

Nous posons la première pierre dun nouveau centre de données de 1 GW dans le comté de Sturgeon, en Alberta  notre premier centre de données au Canada et le 33e de notre parc mondial. Ce centre de données sera optimisé pour nos charges de travail dIA, contribuant ainsi à donner vie aux technologies que des milliards de personnes à travers le monde utilisent pour se connecter, trouver des communautés, développer leurs entreprises et profiter de la puissance de nos appareils portables.

Investir dans le comté de Sturgeon

Une fois achevé, notre centre de données du comté de Sturgeon représentera un investissement de plus de 13 milliards de dollars canadiens. Nous prévoyons quenviron 3 000 ouvriers du bâtiment seront présents sur le chantier au plus fort des travaux, et que le centre de données créera plus de 300 emplois opérationnels.

Nous investissons également environ 60 millions de dollars canadiens dans lamélioration des infrastructures locales au bénéfice de la communauté, notamment les routes et les réseaux dapprovisionnement en eau, et nous lancerons dans la région notre programme annuel de subventions « Data Center Community Action Grants », qui apportera un financement direct aux associations locales à but non lucratif qui soutiennent la communauté.

Soutenir le réseau électrique

Nous prenons en charge lintégralité des coûts liés à la consommation dénergie de nos centres de données afin que les consommateurs ne subissent aucun impact négatif, et nous finançons la mise en place et la modernisation des infrastructures. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Greenlight Limited Partnership, Altalink, Capitol Power et lAlberta Electric System Operator pour planifier et répondre à nos besoins énergétiques plusieurs années avant la mise en service de ce centre de données.

En Alberta, nous finançons intégralement les nouvelles infrastructures de production et de réseau destinées à alimenter notre centre de données, ce qui améliorera la fiabilité de lensemble du réseau albertain et profitera à tous les consommateurs.

Comme pour tous nos centres de données, la consommation électrique de ce centre sera couverte à 100 % par de lénergie propre et renouvelable.

Priorité à la gestion responsable de leau

Nous nous efforçons dêtre de bons gestionnaires de leau dans les communautés où nous exploitons des centres de données, et Meta vise à atteindre un bilan hydrique positif dici 2030, ce qui signifie que nous restituerons plus deau que nous nen consommerons à léchelle mondiale dans les sites que Meta exploite en propre. Cest pourquoi nous minimisons la consommation deau dans nos centres de données dès leur conception et utilisons leau aussi efficacement que possible dans nos opérations.

Dans notre centre de données de Sturgeon, nous prévoyons dutiliser un système de refroidissement par liquide en circuit fermé, économe en eau et doté dun refroidissement à sec, ce qui signifie quil ny aura aucune consommation deau liée au fonctionnement du système de refroidissement. Par conséquent, la consommation deau sur le site se limitera à lusage domestique, à la sécurité incendie et à la maintenance des équipements. Nous prenons également en charge lintégralité des coûts liés à lapprovisionnement en eau et au traitement des eaux usées nécessaires au fonctionnement de nos centres de données, afin que les consommateurs ne subissent aucun impact négatif, et nous publions chaque année les données relatives au prélèvement deau et à la consommation dénergie de toutes nos installations sur sustainability.atmeta.com.

Nous sommes ravis dimplanter notre tout nouveau centre de données dans le comté de Sturgeon et nous nous réjouissons de collaborer avec la communauté locale et dy apporter une contribution positive.

Source : Annonce de Meta

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