Meta construit son premier centre de données canadien, un site dédié à l'IA d'une valeur de 9 milliards $ situé en Alberta, conçu pour traiter les charges de travail liées à l'IA des plateformes de Meta

Meta a lancé la construction de son premier centre de données au Canada, une installation dune puissance de 1 gigawatt située dans le comté de Sturgeon, en Alberta, qui représente un investissement denviron 9 milliards de dollars. Gary Demasi, vice-président chargé du développement et de la stratégie des centres de données chez Meta, a déclaré que l'installation de l'Alberta constituera le 33e centre de données du parc mondial de l'entreprise et qu'elle dépassera en taille tous les autres centres situés en dehors des États-Unis. Lalimentation électrique de linstallation, dont la consommation délectricité est comparable à celle denviron 800 000 foyers réunis, sera entièrement financée par Meta, qui prendra également en charge le coût du raccordement de cette nouvelle capacité de production au réseau provincial.
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. Lentreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre daffaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech ».
En juin 2026, Meta a commencé à ériger des espèces de tentes industrielles pour accueillir des serveurs surchauffés, faute de centre de données construits à temps. Les rapports font état de ce que Meta a opté pour cette approche au vu de ce quon estime être une situation critique au sein de lentreprise. Elle a donc commencé à construire des centres de données sous forme de tentes équipés de turbines à gaz mobiles.
Dans le cadre de son projet « Prometheus », un campus de centres de données d'une puissance de l'ordre du gigawatt situé dans la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, Meta a érigé six immenses tentes industrielles résistantes aux intempéries afin d'accélérer le déploiement de ses précieuses puces d'IA. Chacune de ces « structures à déploiement rapide » mesure 11 613 mètres carrés et est alimentée par une centrale électrique de 200 mégawatts située à proximité, daprès les données à disposition.
Récemment, Meta a lancé la construction de son premier centre de données au Canada, une installation dune puissance de 1 gigawatt située dans le comté de Sturgeon, en Alberta, qui représente un investissement denviron 9 milliards de dollars (13 milliards de dollars canadiens), a indiqué la société. Gary Demasi, vice-président chargé du développement et de la stratégie des centres de données chez Meta, a déclaré que l'installation de l'Alberta constituera le 33e centre de données du parc mondial de l'entreprise et qu'elle dépassera en taille tous les autres centres situés en dehors des États-Unis. Au plus fort des travaux, environ 3 000 ouvriers seront nécessaires sur le chantier, et l'installation, une fois achevée, devrait permettre de créer plus de 300 emplois permanents. Ce centre de données est conçu pour traiter les charges de travail liées à lintelligence artificielle (IA) des plateformes de Meta, notamment Facebook et Instagram.
La planification énergétique du site a donné lieu à des partenariats avec Greenlight Limited Partnership, Altalink, Capital Power et lAlberta Electric System Operator, a précisé Meta. Lalimentation électrique de linstallation, dont la consommation délectricité est comparable à celle denviron 800 000 foyers réunis, sera entièrement financée par Meta, qui prendra également en charge le coût du raccordement de cette nouvelle capacité de production au réseau provincial. Cette consommation délectricité sera couverte à 100 % par des énergies propres et renouvelables, a précisé Meta. Un accord distinct annoncé par Capital Power permettra de fournir 250 mégawatts au projet dans le cadre dun contrat dapprovisionnement à long terme.
Lapprovisionnement en électricité issue du gaz du site sera assuré par le Greenlight Electricity Centre, un projet de production de 3,2 milliards de dollars développé par Pembina Pipeline et ses partenaires ; Meta a conclu un accord de transport à long terme avec cette centrale, dont la mise en service est prévue dici fin 2030. Plutôt que dutiliser de leau pour le refroidissement, linstallation repose sur une conception en circuit fermé à refroidissement liquide avec des tours de refroidissement à sec. Au-delà de ce système, la consommation deau sur site se limitera aux besoins courants tels que lusage domestique, la lutte contre les incendies et lentretien des équipements, a précisé Meta.
Meta sengage également à consacrer environ 60 millions de dollars canadiens à lamélioration des infrastructures locales, notamment les routes et les réseaux deau, et prévoit de lancer un programme de subventions communautaires destiné aux associations locales à but non lucratif, a indiqué lentreprise. Lors dune conférence de presse à Calgary, la Première ministre Danielle Smith est apparue aux côtés de dirigeants de Meta pour marquer cette annonce, déclarant que lAlberta avait attiré jusquà 200 milliards de dollars canadiens dinvestissements potentiels dans les centres de données. Le ministre de la Technologie de lAlberta, Nate Glubish, a indiqué que plusieurs autres projets de centres de données dune puissance de lordre du gigawatt se trouvaient à différents stades de développement dans la province.
Par ailleurs, Meta élabore actuellement des plans pour une offre de cloud computing dans le cadre de laquelle les entreprises pourraient acheter un accès à des modèles dIA et à des ressources informatiques fonctionnant sur les propres serveurs de lentreprise. Le site de lAlberta sinscrit dans une stratégie plus large de Meta visant à étendre rapidement son infrastructure informatique, alors quelle est en concurrence avec des fournisseurs de cloud computing tels quAlphabet, Microsoft et Amazon. Le budget prévisionnel des dépenses d'investissement de l'entreprise pour l'année s'élève à pas moins de 145 milliards de dollars.
Cette annonce intervient alors que le coût énergétique de l'IA intéroge. En 2023, un rapport a révélé que Google et Microsoft ont consommé chacun 24 TWh d'électricité, ce qui dépasse la consommation de plus de 100 pays, dont l'Islande, le Ghana et la Tunisie. Si l'utilisation massive d'énergie se traduit par un impact environnemental considérable pour ces géants de la technologie, il convient de noter que Google et Microsoft génèrent également plus d'argent que de nombreux pays. En outre, des entreprises comme Intel, Google et Microsoft sont en tête de l'adoption des énergies renouvelables dans l'industrie.
Voici l'annonce de Meta :
Coup d'envoi de la construction du premier centre de données de Meta au Canada
Nous posons la première pierre dun nouveau centre de données de 1 GW dans le comté de Sturgeon, en Alberta notre premier centre de données au Canada et le 33e de notre parc mondial. Ce centre de données sera optimisé pour nos charges de travail dIA, contribuant ainsi à donner vie aux technologies que des milliards de personnes à travers le monde utilisent pour se connecter, trouver des communautés, développer leurs entreprises et profiter de la puissance de nos appareils portables.
Investir dans le comté de Sturgeon
Une fois achevé, notre centre de données du comté de Sturgeon représentera un investissement de plus de 13 milliards de dollars canadiens. Nous prévoyons quenviron 3 000 ouvriers du bâtiment seront présents sur le chantier au plus fort des travaux, et que le centre de données créera plus de 300 emplois opérationnels.
Nous investissons également environ 60 millions de dollars canadiens dans lamélioration des infrastructures locales au bénéfice de la communauté, notamment les routes et les réseaux dapprovisionnement en eau, et nous lancerons dans la région notre programme annuel de subventions « Data Center Community Action Grants », qui apportera un financement direct aux associations locales à but non lucratif qui soutiennent la communauté.
Soutenir le réseau électrique
Nous prenons en charge lintégralité des coûts liés à la consommation dénergie de nos centres de données afin que les consommateurs ne subissent aucun impact négatif, et nous finançons la mise en place et la modernisation des infrastructures. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Greenlight Limited Partnership, Altalink, Capitol Power et lAlberta Electric System Operator pour planifier et répondre à nos besoins énergétiques plusieurs années avant la mise en service de ce centre de données.
En Alberta, nous finançons intégralement les nouvelles infrastructures de production et de réseau destinées à alimenter notre centre de données, ce qui améliorera la fiabilité de lensemble du réseau albertain et profitera à tous les consommateurs.
Comme pour tous nos centres de données, la consommation électrique de ce centre sera couverte à 100 % par de lénergie propre et renouvelable.
Priorité à la gestion responsable de leau
Nous nous efforçons dêtre de bons gestionnaires de leau dans les communautés où nous exploitons des centres de données, et Meta vise à atteindre un bilan hydrique positif dici 2030, ce qui signifie que nous restituerons plus deau que nous nen consommerons à léchelle mondiale dans les sites que Meta exploite en propre. Cest pourquoi nous minimisons la consommation deau dans nos centres de données dès leur conception et utilisons leau aussi efficacement que possible dans nos opérations.
Dans notre centre de données de Sturgeon, nous prévoyons dutiliser un système de refroidissement par liquide en circuit fermé, économe en eau et doté dun refroidissement à sec, ce qui signifie quil ny aura aucune consommation deau liée au fonctionnement du système de refroidissement. Par conséquent, la consommation deau sur le site se limitera à lusage domestique, à la sécurité incendie et à la maintenance des équipements. Nous prenons également en charge lintégralité des coûts liés à lapprovisionnement en eau et au traitement des eaux usées nécessaires au fonctionnement de nos centres de données, afin que les consommateurs ne subissent aucun impact négatif, et nous publions chaque année les données relatives au prélèvement deau et à la consommation dénergie de toutes nos installations sur sustainability.atmeta.com.
Nous sommes ravis dimplanter notre tout nouveau centre de données dans le comté de Sturgeon et nous nous réjouissons de collaborer avec la communauté locale et dy apporter une contribution positive.
Source : Annonce de Meta
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