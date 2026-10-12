L'Ukraine a frappé un centre de données lors d'une troisième attaque contre le géant russe de la technologie Yandex, puis le trafic de bots de désinformation russe a quasi-disparu

Yandex est une entreprise technologique russe qui propose des produits et services liés à Internet, notamment un navigateur web, un moteur de recherche, des services de cloud computing, des services de cartographie en ligne, la commande de repas en ligne, le streaming multimédia, le commerce en ligne et une société de covoiturage. Yandex Search est le plus grand moteur de recherche de Russie, avec une part de marché estimée à 72 % en Russie et à 2,8 % à l'échelle mondiale.
Récemment, le géant russe de la technologie Yandex a déclaré avoir du mal à maintenir ses services après que deux de ses cinq centres de données ont été touchés par des drones ukrainiens en l'espace de deux jours. Yandex a indiqué que son centre de données de Sasovo, dans la région de Riazan, avait été « gravement endommagé à la suite dune attaque de drone » au cours d'une nuit en milieu de semaine dernière, ses opérations étant « totalement suspendues ». Un autre centre de données situé à Kalouga, une région au sud-ouest de Moscou, a également été attaqué le lendemain matin, a-t-il précisé, une partie de linfrastructure de ce site ayant été « mise hors service ».
Yandex a déclaré dans la foulée que ses centres de données étaient « essentiels » au bon fonctionnement de ses services et quil était « très difficile de prévoir » quand ils seraient de nouveau opérationnels. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que ces attaques faisaient suite à plusieurs semaines de frappes russes contre des centres de données ukrainiens. Les deux camps ont intensifié leurs attaques contre les infrastructures ces derniers mois, alors que la guerre entre les deux pays s'éternise. Kiev affirme que ses frappes visent les sources de revenus de la machine de guerre moscovite, et que ces dernières attaques pourraient contraindre la Russie à réaffecter des ressources à Yandex.
Récemment, l'Ukraine a frappé un centre de données de Yandex lors d'une troisième attaque contre le géant russe de la technologie. Yandex a été contraint de suspendre ses activités dans un centre de données situé près de Moscou après que celui-ci a été endommagé par une frappe de drone ukrainien. Lentreprise, surnommée le « Google russe », a indiqué que personne navait été blessé dans ce centre situé à Vladimir, à lest de la capitale, mais que certains de ses services étaient indisponibles pour les utilisateurs.
La Russie et lUkraine ont toutes deux intensifié leurs attaques contre les infrastructures ces derniers mois, alors que la guerre qui les oppose entre dans sa cinquième année depuis linvasion à grande échelle menée par la Russie. Kiev a déclaré quelle ciblait des sites constituant des sources de revenus pour la machine de guerre moscovite, et que ces attaques pourraient contraindre la Russie à réaffecter ses ressources pour réparer les dégâts subis par Yandex.
L'attaque est survenue quelques heures après que le président américain Donald Trump a averti que l'Ukraine devait « sacrément cesser » d'attaquer les raffineries de pétrole russes afin que Moscou puisse mettre davantage de gazole sur le marché mondial une proposition qui a suscité des critiques de la part de l'Europe et déclenché une polémique diplomatique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Yandex a confirmé que son centre de données de Vladimir avait été endommagé et que ses activités avaient été « entièrement suspendues », tout en précisant quelle sefforçait de rétablir la connectivité. Plus tôt, Yandex avait déclaré avoir des difficultés à maintenir ses services après que deux de ses cinq centres de données eurent été touchés par des frappes ukrainiennes. Les autres frappes contre des installations de Yandex ont eu lieu à Sasovo et à Kaluga, au sud-ouest de Moscou, causant des perturbations pour certains de ses services, tels que son chatbot basé sur lIA et ses appareils domotiques.
⚠️ Confirmed: Metrics show a second collapse in the networks of Russian tech giant Yandex after a new Ukrainian drone attack on data centers in Vladimir this morning. The campaign comes not long after Russia's threat to give Ukraine a "digital detox." https://t.co/jOVL5BjYNR— NetBlocks (@netblocks) October 11, 2026
Lentreprise technologique qui exploite également une application de commande de repas et de taxi utilisée par des dizaines de millions de personnes a déclaré à ce moment-là que ses centres de données étaient essentiels au bon fonctionnement de ses services, et quil était « très difficile de prédire » quand ils seraient de nouveau opérationnels. Par ailleurs, les frappes russes sur lUkraine se sont poursuivies tout au long du week-end.
Le Service national des situations durgence de lUkraine a indiqué que six personnes avaient été blessées lors dattaques russes menées pendant la nuit contre quatre districts de la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est du pays. Au moins 20 personnes, dont quatre enfants, ont été tuées lors dattaques russes contre Zaporijia, ont confirmé les autorités locales. La Russie avait déjà pris pour cible des centres de données ukrainiens, provoquant des coupures dInternet et poussant certaines entreprises à délocaliser leurs serveurs à létranger.
L'attaque de drones ukrainiens a paralysé les activités des centres de données appartenant au géant russe de l'Internet Yandex. Suite à ces dégâts, le trafic des bots sur le Web a chuté de manière spectaculaire. Cela ne signifie toutefois pas que la propagande pro-Kremlin disparaîtra des réseaux sociaux. À la suite des attaque de drones ukrainiens, on a constaté une baisse significative du trafic de bots russes sur Internet, comme le montrent les données de Cloudflare.
Le collectif danalyse européen Res Futura Data House indique sur la base de ses analyses quotidiennes quil ny a aucun signe de diminution de lactivité des comptes pro-russes en Pologne. La baisse du trafic concerne les bots destinés au spam. Selon un rapport, « Il est possible que certains comptes utilisés pour des opérations dinfluence sur les réseaux sociaux aient été hébergés dans les centres de données de Yandex, mais nous devons vous décevoir : ces frappes nauront que peu, voire aucun impact sur les activités hybrides russes ».
Pour contexte, en 2024, la France avait découvert une vaste campagne de désinformation russe en Europe, baptisée Portal Kombat. Selon l'organisme de surveillance Viginum, cette campagne visait la France, l'Allemagne, la Pologne, et d'autres pays européens. Le réseau de 193 sites web, dirigé depuis la Russie, diffusait des fausses nouvelles, notamment sur l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et les élections du Parlement européen. Les autorités françaises ont déclaré que cette désinformation visait à dénigrer l'Ukraine, justifier l'invasion russe, discréditer la résistance ukrainienne, et perturber les élections et événements sportifs en Europe.
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