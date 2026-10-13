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La Russie n'était pas prête pour la « guerre des centres de données » contre l'Ukraine
Des blogueurs russes mettent en garde contre la vulnérabilité de l'économie numérique hypercentralisée du pays

Le , par Alex
45 commentaires

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Des blogueurs pro-Kremlin et des analystes indépendants lancent des avertissements sans détour : léconomie numérique hypercentralisée de la Russie risque de seffondrer. Cette inquiétude découle du conflit en cours avec lUkraine, qui sest transformé en une véritable guerre des centres de données. Le problème fondamental réside dans la conception structurelle de linfrastructure Internet et cloud russe. Contrairement aux réseaux décentralisés, capables de rediriger le trafic et de maintenir leur fonctionnalité lorsque certaines parties du système sont compromises, un modèle centralisé concentre les risques. La situation actuelle met en évidence un décalage fondamental entre la stratégie numérique de la Russie et les réalités de la guerre hybride moderne.

Yandex est une entreprise technologique russe qui propose des produits et services liés à Internet, notamment un navigateur web, un moteur de recherche, des services de cloud computing, des services de cartographie en ligne, la commande de repas en ligne, le streaming multimédia, le commerce en ligne et une société de covoiturage. Yandex Search est le plus grand moteur de recherche de Russie, avec une part de marché estimée à 72 % en Russie et à 2,8 % à l'échelle mondiale.

Récemment, le géant russe de la technologie Yandex a déclaré avoir du mal à maintenir ses services après que deux de ses cinq centres de données ont été touchés par des drones ukrainiens en l'espace de deux jours. Yandex a indiqué que son centre de données de Sasovo, dans la région de Riazan, avait été « gravement endommagé à la suite dune attaque de drone » au cours d'une nuit en milieu de semaine dernière, ses opérations étant « totalement suspendues ». Un autre centre de données situé à Kalouga, une région au sud-ouest de Moscou, a également été attaqué le lendemain matin, a-t-il précisé, une partie de linfrastructure de ce site ayant été « mise hors service ».

Quelques jours plus tards, l'Ukraine a frappé un centre de données de Yandex lors d'une troisième attaque contre le géant russe de la technologie. Yandex a été contraint de suspendre ses activités dans un centre de données situé près de Moscou après que celui-ci a été endommagé par une frappe de drone ukrainien. Lentreprise a indiqué que personne navait été blessé dans ce centre situé à Vladimir, à lest de la capitale, mais que certains de ses services étaient indisponibles pour les utilisateurs. L'attaque de drones ukrainiens a paralysé les activités des centres de données appartenant à Yandex.

Dans ce contexte, des blogueurs pro-Kremlin et des analystes indépendants lancent des avertissements sans détour : léconomie numérique hypercentralisée de la Russie risque de seffondrer. Cette inquiétude découle du conflit en cours avec lUkraine, qui sest transformé en une véritable guerre des centres de données. Des personnalités clés de la sphère de linformation russe reconnaissent que la dépendance de lÉtat vis-à-vis dinstallations de données concentrées crée un point de défaillance unique. Cette vulnérabilité navait pas été traitée de manière adéquate avant lescalade des hostilités, exposant ainsi les services numériques essentiels à des perturbations.


Le problème fondamental réside dans la conception structurelle de linfrastructure Internet et cloud russe. Contrairement aux réseaux décentralisés, capables de rediriger le trafic et de maintenir leur fonctionnalité lorsque certaines parties du système sont compromises, un modèle centralisé concentre les risques. Les résultats de recherches indiquent que linfrastructure russe nétait tout simplement pas préparée à des conditions de guerre à grande échelle impliquant des frappes systématiques sur les centres de données. Lorsque des nuds majeurs sont pris pour cible ou mis hors service, labsence de redondance signifie que des pannes généralisées peuvent se produire rapidement. Cette réalité remet en cause lhypothèse selon laquelle les empires numériques contrôlés par lÉtat sont intrinsèquement résilients face aux pressions extérieures.

La situation actuelle met en évidence un décalage fondamental entre la stratégie numérique de la Russie et les réalités de la guerre hybride moderne. Alors que lÉtat a investi massivement dans le contrôle des contenus et la surveillance, il a négligé la résilience physique et architecturale de son réseau dorsal de données. Tant que ces problèmes de centralisation ne seront pas résolus, léconomie numérique restera vulnérable à des défaillances catastrophiques résultant dattaques ciblées. Pour les observateurs de la sécurité technologique mondiale, cela constitue une étude de cas illustrant comment la concentration des actifs peut devenir un handicap stratégique plutôt quun atout.

Les récentes attaques visant les centres de données de Yandex illustrent les conséquences tangibles de cette fragilité architecturale. La perte de ces installations représente un coup dur pour lempire numérique de Poutine, démontrant que même les géants technologiques ne peuvent pas protéger leur infrastructure contre des frappes systématiques. Cet événement confirme les avertissements antérieurs selon lesquels linfrastructure numérique du pays manque de la redondance distribuée nécessaire pour résister à un conflit prolongé.

Pour les entreprises et les utilisateurs qui dépendent des services numériques russes, limplication est claire : la continuité du service nest plus garantie par la seule échelle ou la seule protection de lÉtat. La stratégie de centralisation, destinée à rationaliser le contrôle, a involontairement créé un profil de cible de grande valeur pour les adversaires. Sans une diversification immédiate des sites dhébergement et ladoption darchitectures cloud décentralisées, le risque de pannes prolongées reste extrêmement élevé.

La situation intervient alors que le concurrent russe de Starlink est en difficulté suite à léchec dun lot entier de satellites à atteindre leur altitude opérationnelle. Sur les 16 satellites lancés, bon nombre nont atteint que moins de la moitié de leur altitude cible de 870 km et deux sont déjà en train de retomber vers la Terre. Davis dobservateurs, cest « la faute au programme spatial russe qui est bel et bien mort, à court dargent et de talents depuis de nombreuses années. On peut dire quil tourne au ralenti grâce à la technologie soviétique depuis la chute de lURSS et quil na rien inventé de nouveau depuis lors. »

Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Chine pourrait bientôt permettre aux forces russes d'accéder à un réseau de communications par satellite comparable au Starlink de SpaceX, ce qui risquerait de renforcer les communications militaires et les opérations de drones. « Des représentants chinois participent au développement d'une alternative à Starlink », a déclaré Zelensky. Les communications par satellite fiables sont devenues un élément essentiel du conflit en Ukraine.

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noremorse
Avatar de noremorse
Membre actif https://www.developpez.com
Le 13/10/2026 à 14:12
Un journaliste allemand a localisé l'original de la graphique qui a suscité hier et aujourd'hui une vague de reportages controversés (pour ne pas dire faux) sur la baisse d'activité des bots/trolls russes.

Il a été créé par "Frank, steward de 24 ans" et marqué comme ...généré par IA (ce que nous soupçonnions déjà hier). Malheureusement, les politiciens qui ont relayé ce matériel n'ont pas conservé cette mention (intentionnellement ou par accident 🤷♂️) et n'ont pas non plus indiqué la source.

Mieux encore, l'institut de recherche allemand Cemas, spécialisé dans la désinformation, l'institut Hasso Plattner et le thinktank Polisphere démentent officiellement ❌ avoir observé une baisse du nombre de posts qui pourrait être expliquée par une attaque sur Yandex.

"Ni l'activité des bots existants, ni le rythme de création de nouveaux n'ont diminué, comme le montrent les données que nous collectons".

Mais ce sont des données d'Allemagne. Pendant ce temps, en 🇵🇱Pologne, le ministre Siemoniak a déclaré que "l'ABW a enregistré une chute radicale de l'activité des bots russes sur le net. C'est un phénomène observé dans le monde entier après le bombardement de trois centres de données."

Mais l'ABW n'a rien publié à ce sujet pour l'instant. Espérons qu'ils le feront. Ce serait quelque chose ! 🍿Pour l'instant, nous savons que "dans le monde entier" signifie apparemment sans l'Allemagne...

https://x.com/niebezpiecznik/status/...414734035?s=20
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 13/10/2026 à 19:12
Cocasse à l'heure de la surveillance de masse et de la centralisation informatique en Occident ...
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