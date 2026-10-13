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Un journaliste allemand a localisé l'original de la graphique qui a suscité hier et aujourd'hui une vague de reportages controversés (pour ne pas dire faux) sur la baisse d'activité des bots/trolls russes.Il a été créé par "Frank, steward de 24 ans" et marqué comme ...généré par IA (ce que nous soupçonnions déjà hier). Malheureusement, les politiciens qui ont relayé ce matériel n'ont pas conservé cette mention (intentionnellement ou par accident 🤷♂️) et n'ont pas non plus indiqué la source.Mieux encore, l'institut de recherche allemand Cemas, spécialisé dans la désinformation, l'institut Hasso Plattner et le thinktank Polisphere démentent officiellement ❌ avoir observé une baisse du nombre de posts qui pourrait être expliquée par une attaque sur Yandex."Ni l'activité des bots existants, ni le rythme de création de nouveaux n'ont diminué, comme le montrent les données que nous collectons".Mais ce sont des données d'Allemagne. Pendant ce temps, en 🇵🇱Pologne, le ministre Siemoniak a déclaré que "l'ABW a enregistré une chute radicale de l'activité des bots russes sur le net. C'est un phénomène observé dans le monde entier après le bombardement de trois centres de données."Mais l'ABW n'a rien publié à ce sujet pour l'instant. Espérons qu'ils le feront. Ce serait quelque chose ! 🍿Pour l'instant, nous savons que "dans le monde entier" signifie apparemment sans l'Allemagne...