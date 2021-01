Ces taux de croissance montrent la réaction du marché aux ajustements majeurs des activités commerciales, éducatives et sociétales provoqués par la pandémie COVID-19 et le rôle que joue l'infrastructure informatique dans ces ajustements. Partout dans le monde, on a assisté à un passage massif aux outils en ligne dans tous les aspects de la vie humaine, y compris la collaboration, les événements commerciaux virtuels, le divertissement, le shopping, la télémédecine et l'éducation. Les environnements cloud, et en particulier le cloud public, ont été un facteur clé de cette évolution.Les dépenses consacrées à l'infrastructure informatique du cloud public ont augmenté de 13,1 % par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, atteignant 13,3 milliards de dollars. Au cours du trimestre précédent, les dépenses pour l'infrastructure informatique du cloud public ont dépassé pour la première fois les dépenses pour l'infrastructure informatique hors cloud, mais les dépenses pour l'infrastructure informatique hors cloud sont revenues en tête au troisième trimestre de l'année, à 13,7 milliards de dollars.IDC s'attend à ce que les dépenses en matière d'infrastructure informatique dans les clouds dépassent à nouveau les dépenses en matière d'infrastructure informatique hors cloud dans un avenir proche et à ce qu'elle augmente son avance à l'avenir. Les dépenses pour l'infrastructure du cloud privé ont augmenté de 0,6 % par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, pour atteindre 5,0 milliards de dollars, les clouds privés sur site représentant 63,2 % de ce montant.IDC estime que le marché des infrastructures matérielles a atteint un point de basculement et que les environnements cloud continueront à représenter une part de plus en plus importante des dépenses globales. Alors qu'il ne reste plus qu'un quart et que le marché se stabilise après le choc initial du marché COVID-19, IDC a légèrement revu à la hausse ses prévisions de dépenses en matière d'infrastructure informatique dans le Cloud pour l'ensemble de l'année 2020, prévoyant une croissance de 11,1 % pour atteindre 74,1 milliards de dollars. IDC a révisé à la baisse ses prévisions pour les infrastructures non liées au cloud, prévoyant une baisse de -11,4 % à 60,2 milliards de dollars.L'infrastructure informatique publique dans les clouds devrait croître de 16,7 % par an, pour atteindre 52,7 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année. Les dépenses pour l'infrastructure du cloud privé devraient diminuer de 0,5 %, pour atteindre 21,3 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.En 2019, la domination des environnements informatiques en cloud sur les autres existait déjà pour les plateformes de calcul et les commutateurs Ethernet, alors que la majorité des plateformes de stockage nouvellement expédiées résidaient encore dans des environnements non cloud. À partir de 2020, avec l'augmentation des investissements des fournisseurs de cloud public sur les plateformes de stockage, ce changement sera persistant dans les trois domaines technologiques.Dans les environnements de déploiement du cloud en 2020, les plateformes de calcul demeureront le segment le plus important (49,1 %) des dépenses, avec une croissance de 2,3 % à 36,4 milliards de dollars, tandis que les plateformes de stockage seront le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide avec des dépenses en hausse de 27,4 % à 29,2 milliards de dollars, et que le segment des commutateurs Ethernet augmentera de 4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8,5 milliards de dollars.Les dépenses relatives à l'infrastructure informatique en cloud ont augmenté dans la plupart des régions au cours du troisième trimestre de l'année, les taux de croissance annuels les plus élevés étant enregistrés au Canada (32,8 %), en Chine (29,4 %) et en Amérique latine (23,4 %). Aux États-Unis, la croissance a été de 4,7 %. Le Japon et l'Europe de l'Ouest ont reculé respectivement de -6,7 % et -3,4 %. Dans toutes les régions, à l'exception du Canada et du Japon, la croissance de l'infrastructure du cloud public a dépassé la croissance de l'informatique en cloud privé.Au niveau des fournisseurs, les résultats ont été mitigés. Inspur, Huawei et Lenovo ont enregistré une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre, tandis que la plupart des autres grands fournisseurs, y compris le groupe de fournisseurs ODM Direct, ont enregistré une croissance à un chiffre. Cisco est le seul grand fournisseur à avoir enregistré une baisse d'une année sur l'autre.IDC déclare un lien statistique sur le marché mondial des infrastructures informatiques dans le cloud lorsqu'il y a une différence de 1 % ou moins dans les parts de revenus entre deux ou plusieurs fournisseurs.En raison de la coentreprise existante entre HPE et le nouveau groupe H3C, IDC déclare la part de marché externe au niveau mondial pour HPE comme "HPE/Nouveau groupe H3C" à partir du deuxième trimestre 2016 et au-delà.En raison de la coentreprise existante entre IBM et Inspur, IDC déclare la part de marché externe au niveau mondial pour Inspur et Inspur Power Systems comme "Inspur/Inspur Power Systems" à partir du troisième trimestre 2018.À long terme, IDC s'attend à ce que les dépenses en matière d'infrastructure informatique dans le cloud augmentent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % sur cinq ans, pour atteindre 110,5 milliards de dollars en 2024 et représenter 64,0 % des dépenses totales en matière d'infrastructure informatique. Les centres de données publics dans le cloud représenteront 69,9 % de ce montant, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %. Les dépenses pour l'infrastructure de cloud privé augmenteront à un taux de croissance annuel moyen de 9,2 %. Les dépenses pour les infrastructures informatiques non liées au cloud rebondiront après 2020, mais diminueront globalement avec un taux de croissance annuel moyen de 1,7 %.Source : IDCQue pensez-vous de ces chiffres ?Sont-ils pertinents ?