Ce lundi, OVHcloud a reconfirmé ses plans et a révélé pour la première fois un bénéfice d'exploitation annuel de base, indiquant que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'élèverait à 255 millions d'euros (309 millions de dollars) en 2020.Elle n'a pas fourni de chiffre comparable pour 2019.Le chiffre d'affaires a atteint 632 millions d'euros en 2020, a déclaré OVHcloud, reflétant une croissance d'environ 5% par rapport à l'année précédente, selon un chiffre d'affaires de 2019 donné plus tôt aux journalistes.À titre de comparaison, Amazon Web Services, la branche "informatique en cloud" d'Amazon, qui est le leader mondial du marché, a enregistré une croissance annuelle de 30 % de son chiffre d'affaires net. Amazon, ainsi qu'Azure de Microsoft et Google Cloud, dominent le secteur.OVHcloud a déclaré dans son communiqué que ses revenus ont augmenté à un taux annuel moyen de plus de 20 % au cours des dix dernières années.L'incendie, qui fait toujours l'objet d'une enquête, a perturbé des millions de sites web, mettant hors service les portails des agences gouvernementales, des banques, des magasins, des sites d'information et une grande partie de l'espace web .FR, selon les observateurs de l'internet.La société a ensuite dû fermer deux autres centres de données sur le même site à Strasbourg après la détection de fumée dans une salle de batterie non connectée.Basée à Roubaix, près de la Belgique, OVHcloud emploie 2 450 personnes et possède plus de 30 centres de données dans le monde.Les politiciens français ont présenté OVHcloud comme une alternative possible aux fournisseurs de services cloud américains, mais l'entreprise n'a pas encore atteint l'envergure et la puissance financière nécessaires pour réduire leur part de marché.Les sociétés d'investissement américaines KKR et TowerBrook Capital Partners détiennent actuellement 20 % du capital d'OVHcloud, après un investissement combiné de 250 millions d'euros en 2016. La famille de Klaba possède le reste des actions.Source : OVHQue pensez-vous d'une éventuelle entrée en bourse d'OVHcloud ?