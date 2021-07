En cherchant à devenir des organisations "cloud premier", les entreprises veulent accélérer les avantages de la transformation que permet le cloud, et pas seulement les gains d'efficacité opérationnelle. Cependant, il est évident que, dans de nombreux cas, elles ont besoin d'aide pour y parvenir.Plus de 40 % d'entre eux craignent de ne pas disposer des compétences internes nécessaires pour planifier ou exécuter la migration des charges de travail ou des données, ou pour choisir la bonne plateforme en nuage. 54 % craignent qu'en déplaçant les charges de travail vers le cloud, elles ne sachent pas lesquelles sont nécessaires et lesquelles peuvent être abandonnées.Outre le manque d'outils internes, les entreprises s'inquiètent également de ne pas disposer des outils automatisés adéquats pour faciliter la conversion et la migration des systèmes sur site vers le cloud. Plus d'un tiers (38 %) craignent de ne pas être en mesure de gérer les attentes des utilisateurs finaux. Les tests sont également considérés comme un obstacle majeur, 29 % des entreprises reconnaissant que cette partie de la migration pose des problèmes importants., déclare Chetan Mathur, PDG de Next Pathway.98 % des répondants ont une nette préférence pour une stratégie de cloud hybride et s'accordent à dire que la tendance est à une plus grande collaboration entre les différents fournisseurs de cloud pour proposer une offre multi-cloud robuste.Bien que la plupart des entreprises privilégient les principaux entrepôts de données et lacs de données en cloud tels que Microsoft Azure Synapse, Amazon Redshift et IBM Cloud, de nouveaux entrants tels que Snowflake et Databricks sont également envisagés., ajoute Mathur.Source : Next Pathway Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertninent ?Votre entreprise a-t-elle déjà entamé la migration vers le cloud ? Quelle stratégie de cloud avez-vous choisi ?