Services informatiques : Calculs x86 virtualisés, calculs bare metal, stockage en bloc, calculs accélérés, autres calculs et logiciels de calcul définis par logiciel.



Services de données : Systèmes de gestion des données, stockage d'objets, stockage de fichiers et logiciels de traitement des flux d'événements.



Services App Framework : Logiciels d'intégration, plateformes d'applications axées sur le déploiement et logiciels de cycle de vie de l'intelligence artificielle.



Services de multiplicateur d'usage : Services peu ou pas payants qui encouragent une utilisation plus importante/efficace des services à forte valeur ajoutée en facilitant l'adoption, la connexion, le déploiement, le suivi, la sécurisation et la mise à jour de ces services. Comprend l'équilibrage de charge et le DNS, ainsi que les places de marché et les offres groupées de solutions logicielles libres.

Selon les nouvelles prévisions d'International Data Corporation (IDC), les revenus annuels récurrents (ARR) issus des FCS passeront d'un peu moins de 100 milliards de dollars en 2020 à plus de 300 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 28,8 %., a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe, Worldwide Research chez IDC.IDC définit les services cloud fondamentaux comme les marchés de l'infrastructure en tant que service (IaaS), de la plateforme en tant que service (PaaS) et de l'infrastructure système en tant que service (SISaaS) où les huit principaux fournisseurs de services cloud publics (Amazon Web Services, Microsoft, Google, Alibaba Group, IBM, Tencent, Huawei et Oracle) détiennent une part de marché combinée supérieure à 60 % en 2020. Il s'agit notamment des portefeuilles de services clés suivants :Ensemble, les services de ces portefeuilles représentaient plus de la moitié de tous les revenus IaaS, PaaS et SISaaS en 2020 et devraient représenter plus des deux tiers de tous les revenus en 2025.Plusieurs facteurs sont à l'origine de la demande croissante de services cloud fondamentaux plutôt que de services IaaS et PaaS similaires proposés par des fournisseurs individuels. L'infrastructure disponible, abordable et standardisée offerte par les FCS donne aux développeurs la possibilité de créer, tester et déployer rapidement des applications innovantes. La disponibilité de multiples options de déploiement (cloud hybride) et les technologies qui apportent la portabilité aux applications (conteneurs) permettent aux clients de choisir le fournisseur de cloud le mieux adapté à une charge de travail donnée. La consommation de l'infrastructure informatique basée sur les services permet aux utilisateurs finaux de réduire les dépenses d'investissement, d'optimiser les frais d'exploitation et de concentrer les efforts du personnel informatique sur la réalisation des objectifs commerciaux plutôt que sur la gestion courante de l'infrastructure et des données. Enfin, les services de cloud computing fondamentaux centrés sur les données peuvent fournir des capacités de données entièrement automatisées qui répondent à l'augmentation significative des volumes de données et du stockage associés aux appareils mobiles et périphériques (IoT).IDC s'attend à ce que les entreprises appliquent toute une série de stratégies pour adopter les portefeuilles FCS. Certaines choisiront un partenaire FCS principal tandis que d'autres opteront pour des stratégies de déploiement de cloud plus diversifiées. Quelle que soit la stratégie FCS choisie, les entreprises accorderont une priorité élevée aux extensions des portefeuilles FCS des fournisseurs dans les domaines des options de déploiement de services étendus (périphérie, réseau et cœur), des services de gouvernance automatisés (gérer, optimiser, sécuriser) et des écosystèmes de partenaires robustes., a déclaré Lara Greden, directrice de recherche, Platform as a Service (PaaS) chez IDC.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?