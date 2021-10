Cette baisse intervient après six trimestres de croissance d'une année sur l'autre, et se compare surtout à la croissance annuelle de 39 % observée par le marché au 2T20, alors que le monde venait d'entrer dans la pandémie avec la première vague de fermetures d'entreprises et de pays provoquant un pic d'investissements dans les services et infrastructures de cloud. Les investissements dans l'infrastructure non cloud ont augmenté de 3,4 % en glissement annuel au deuxième trimestre 21 pour atteindre 13,4 milliards de dollars, après une baisse de 7,2 % au deuxième trimestre 2020.Les dépenses en infrastructures de cloud computing partagées ont atteint 11,9 milliards de dollars, soit une diminution de 6,1 % par rapport au deuxième trimestre 20, et une augmentation de 17 % par rapport au premier trimestre 2021. La faiblesse de la demande en glissement annuel des fournisseurs de services de cloud public intervient après un deuxième trimestre 2020 exceptionnellement fort, au cours duquel les dépenses ont augmenté de 55,5 % sous l'effet du pic de la demande de services de cloud dans les premiers mois de la pandémie. De tels écarts dans les taux de croissance attribuables à des événements exceptionnels créent des comparaisons "dures" qui ne reflètent pas les tendances à long terme.IDC s'attend à ce que la demande d'infrastructure de cloud partagé reste forte et que les dépenses d'infrastructure de cloud partagé dépassent les dépenses d'infrastructure non cloud d'ici 2022. Les investissements dans les infrastructures de cloud computing dédiées ont augmenté de 7,8 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021, pour atteindre 4,9 milliards de dollars, 46,5 % de ce montant étant déployé dans les locaux des clients. IDC s'attend à ce que les environnements cloud continuent à dépasser les environnements non cloud tout au long de ses prévisions.Malgré la faiblesse du deuxième trimestre 2021, IDC prévoit que les dépenses d'infrastructure en cloud augmenteront de 12 % pour atteindre 74,3 milliards de dollars en 2021, tandis que l'infrastructure non cloud devrait augmenter de 2,7 % pour atteindre 58,9 milliards de dollars après deux années de baisse. L'infrastructure de cloud partagé devrait augmenter de 11,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 51,4 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année. Les dépenses liées aux infrastructures de cloud computing dédiées devraient augmenter de 14,1 % pour atteindre 22,8 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.Dans le cadre du Tracker, IDC suit les différentes catégories de fournisseurs de services et la quantité d'infrastructures de calcul et de stockage que ces fournisseurs de services achètent, y compris les infrastructures en cloud et hors cloud. La catégorie des fournisseurs de services comprend les fournisseurs de services en cloud, les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de communication et les fournisseurs de services gérés.Au deuxième trimestre 2021, les fournisseurs de services en tant que groupe ont dépensé 17,1 milliards de dollars en infrastructures de calcul et de stockage, soit une baisse de 1,9 % par rapport au deuxième trimestre 2020 et une hausse de 13,6 % par rapport au premier trimestre 2021. Ces dépenses représentaient 56,5 % du marché total des infrastructures de calcul et de stockage. IDC prévoit que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteindront 74,6 milliards de dollars pour 2021, soit une croissance de 10,5 % en glissement annuel.Au niveau régional, les changements d'une année sur l'autre dans les dépenses d'infrastructure en nuage étaient mitigés : les dépenses ont augmenté dans les sous-régions de l'Asie/Pacifique, en Amérique latine, au Canada et en Europe centrale et de l'Est, et ont diminué aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et au Moyen-Orient et en Afrique. Le Canada a affiché la plus forte augmentation d'une année sur l'autre des dépenses d'infrastructure en cloud au deuxième trimestre 2021, soit 25,6 %, tandis que l'Europe occidentale a enregistré la plus forte baisse, soit 8,8 %. Pour l'année complète, les dépenses en infrastructure cloud devraient augmenter dans toutes les régions par rapport à 2020.Au niveau des entreprises, les principaux fournisseurs ont affiché des résultats mitigés en ce qui concerne leurs revenus d'infrastructure de cloud computing au deuxième trimestre 2021, Dell Technologies, HPE/H3C(a) et Lenovo/Lenovo NetApp Technologies(c) ayant augmenté leurs ventes tandis qu'Inspur/Inspur Power Systems(b) et Huawei ont enregistré des baisses par rapport au deuxième trimestre 2020.Notes :* IDC déclare une égalité statistique sur le marché mondial des infrastructures informatiques en cloud lorsqu'il existe une différence de un pour cent ou moins dans les parts de revenus des fournisseurs entre deux ou plusieurs fournisseurs.(a) En raison de la coentreprise existante entre HPE et H3C, IDC déclare la part de marché externe au niveau mondial pour HPE et H3C sous le nom de " HPE/H3C " à partir du 2e trimestre 2016. Conformément à l'accord de coentreprise, Unisplendour Corporation, filiale de Tsinghua Holdings, a acheté, par l'intermédiaire d'une société affiliée détenue à 100 %, une participation de 51 % dans H3C et HPE détient une participation de 49 % dans la nouvelle société.(b) Les revenus d'Inspur comprennent les revenus et les unités de serveur pour Inspur Power Systems. Inspur est présenté comme une société distincte dont les revenus comprennent les systèmes OEM d'Inspur et les systèmes développés localement et de marque d'Inspur Power Systems. En vertu de l'accord de coentreprise, Inspur Power Commercial System Co., Ltd. dispose d'un capital social total de 1 milliard de RMB, Inspur investissant 510 millions de RMB pour une participation de 51 %, et IBM investissant 490 millions de RMB pour les 49 % restants.(c) Les revenus de Lenovo/Lenovo NetApp Technologies comprennent les revenus de la coentreprise composée de Lenovo, avec une participation de 51 %, et de NetApp, avec une participation de 49 %.À long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructures de calcul et de stockage en cloud auront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % sur la période de prévision 2020-2025, pour atteindre 118,8 milliards de dollars en 2025 et représenter 67,3 % des dépenses totales en infrastructures de calcul et de stockage.L'infrastructure de cloud partagé représentera 69,9 % de ce montant, avec un taux de croissance annuel composé de 12,4 %. Les dépenses liées à l'infrastructure de cloud computing dédié augmenteront à un TCAC de 12,3 %. Les dépenses pour les infrastructures non cloud rebondiront en 2021 mais se stabiliseront à un TCAC de 0,1 %, pour atteindre 57,7 milliards de dollars en 2025. Les dépenses des fournisseurs de services pour les infrastructures de calcul et de stockage devraient croître à un TCAC de 11,2 %, pour atteindre 115 milliards de dollars en 2025.Source : IDCQue pensez-vous de cette baisse des dépenses de l'infrastructure cloud ?Quels sont les projets de votre organisation en ce qui concerne les investissements dans le cloud ?