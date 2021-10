Code : Sélectionner tout localstack start

Code : Sélectionner tout docker run --rm -it -p 4566:4566 -p 4571:4571 localstack/localstack

helm repo add localstack-repo https://helm.localstack.cloud helm upgrade --install localstack localstack-repo/localstack

Interagir avec LocalStack

aws --endpoint-url=http://localhost:4566 kinesis list-streams { "StreamNames": [] }

Code : Sélectionner tout pip install awscli

export AWS_ACCESS_KEY_ID=test export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=test

awslocal kinesis list-streams { "StreamNames": [] }

AWS CLI v2 avec Docker et LocalStack

$ docker network create localstack 0c9cb3d37b0ea1bfeb6b77ade0ce5525e33c7929d69f49c3e5ed0af457bdf123

networks: default: external: name: "localstack"

$ docker run --network localstack --rm -it amazon/aws-cli --endpoint-url=http://localstack:4566 lambda list-functions { "Functions": [] }

$ laws lambda list-functions { "Functions": [] }

est un émulateur de services cloud qui s'exécute dans un seul conteneur sur ordinateur portable ou dans un environnement CI. Avec LocalStack, il est possible d’exécuter des applications AWS ou Lambdas entièrement sur une machine locale sans se connecter à un fournisseur de cloud distant ! Que vous testiez des applications CDK ou des configurations Terraform complexes, ou que vous commenciez tout juste à vous familiariser avec les services AWS, LocalStack aide à accélérer et à simplifier votre flux de travail de test et de développement. Plus de téléchargement fastidieux du code de l'application pour exécuter un test rapide. Plus d'argent dépensé pour des ressources de test coûteuses sur AWS.Rappelons qu’un cloud est un environnement qui dissocie, regroupe et partage des ressources évolutives sur un réseau. Un cloud s'utilise dans le cadre d'une stratégie de cloud computing, qui consiste à exécuter des charges de travail dans un environnement cloud. Les clouds sont un type de PaaS, puisqu'une personne autre que l'utilisateur met à disposition l'infrastructure sous-jacente sur laquelle la plateforme web est fournie.À l'instar de toutes les autres solutions informatiques, les services cloud reposent sur du matériel et des logiciels. Toutefois, contrairement aux solutions matérielles et logicielles traditionnelles, les services cloud sont accessibles simplement à l'aide d'un ordinateur, d'une connexion réseau et d'un système d'exploitation. Les fournisseurs de services cloud peuvent également utiliser leurs ressources matérielles pour créer des plateformes cloud, qui sont des environnements en ligne où les utilisateurs peuvent développer du code ou exécuter des applications.Contrairement à une infrastructure cloud, la création d'une plateforme cloud implique plus que la séparation des capacités d'un ordinateur de ses composants matériels. Pour fournir des plateformes cloud, il faut ajouter des niveaux de développement supplémentaires pour intégrer des technologies telles que la conteneurisation, l'orchestration, les API (interface de programmation d'applications), le routage, la sécurité, la gestion et l'automatisation. Par défaut, LocalStack est lancé dans un conteneur Docker en exécutant :Il est possible d’utiliser directement docker et utiliser la commande suivante pour démarrer avec localstack :Il est également possible d’utiliserpour installer LocalStack dans un cluster Kubernetes en exécutant les commandes suivantes :LocalStack prend en charge un nombre croissant de services AWS, comme AWS Lambda, S3, Dynamodb, Kinesis, SQS, SNS, et bien d'autres encore ! La version Pro de LocalStack prend en charge des API supplémentaires et des fonctionnalités avancées. L’émulateur de services cloud propose également des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter la vie des développeurs cloud ! Il fournit un cadre defacile à utiliser pour développer des applications cloud. Il fait tourner un environnement de test sur une machine locale qui offre les mêmes fonctionnalités et API que le véritable environnement cloud AWS.Sur une machine locale, les développeurs peuvent exécuter les fonctions Lambda, stocker des données dans des tables DynamoDB, envoyer des événements via des flux Kinesis, placer l’application derrière une passerelle API. Le diagramme ci-dessous illustre le pipeline efficace du développement/test et de déploiement que permet LocalStack. LocalStack fournit toutes les ressources cloud nécessaires dans un conteneur local.Les changements sont fréquemment poussés vers un serveur d'intégration continue qui exécute les tests automatisés. LocalStack fournit toutes les ressources cloud nécessaires dans l'environnement du serveur d'intégration continue. Une fois que tous les tests sont au vert, l'application peut être déployée très simplement de manière transparente dans l'environnement réel du cloud AWS.Il existe plusieurs façons d'interagir avec LocalStack. Pour essayer LocalStack, l'AWS CLI est un bon point de départ, mais il est également possible d’utiliser Terraform, CDK, les bibliothèques client AWS et de nombreux autres outils de l'écosystème AWS.Il est possible d’indiquer à AWS CLI (et à d'autres outils similaires) d'utiliser LocalStack en configurant le point de terminaison du service, par exemple :La commande ci-dessous peut être utilisée pour installer aws CLI, s'il n'est pas déjà installé.Configuration de la région locale et des informations d'identification pour exécuter LocalStack. AWS exige que la région et les informations d'identification soient définies afin d'exécuter les commandes AWS. Créez la configuration par défaut et les informations d'identification. est unléger qui exécute les commandes directement contre LocalStack (plus besoin de spécifier). Il peut être intallé via, et utilisé ensuite comme suit :Par défaut, le conteneur exécutantest isolé desur la machine hôte, ce qui signifie qu'ne peut pas atteindre localstack via le shell. Pour s'assurer que les deux conteneurs docker peuvent communiquer, il est nécessaire de créer un réseau sur le moteur docker :Puis modifiez le fichieren spécifiant le réseau à utiliser :Exécutez le conteneuren utilisant ce réseau (exemple) :Pour utiliserdepuis un conteneur docker, il est nécessaire de créer un alias :Afin de pouvoir saisir :Source : LocalStack