Filippo Vanara, analyste de recherche, gestion européenne du cloud et du multicloud, IDC, a déclaré qu'au cours des cinq dernières années, le marché du cloud public a considérablement changé l'industrie informatique et s'est développé comme aucun autre segment du marché informatique européen. Il a ajouté que la pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des services de cloud en Europe, car le cloud computing est considéré comme un facteur crucial de résilience, d'agilité, d'innovation et d'efficacité des entreprises.Mais le cloud ne profite pas seulement aux utilisateurs et aux fournisseurs de services cloud. Il existe tout un écosystème autour des utilisateurs et des fournisseurs de cloud qui profite également de la croissance du marché des services de cloud. Lorsqu'on évalue l'effet des solutions de cloud public sur l'économie d'un pays ou d'une région, il faut tenir compte de l'écosystème plus large, le plus souvent en dehors des organisations qui mettent en œuvre la solution, pour évaluer l'impact d'un point de vue macroéconomique.Le rapport intitulé(novembre 2021), donne un aperçu de l'impact du marché des services de cloud public sur l'économie européenne en termes de contribution au PIB et à l'emploi.Selon les estimations d'IDC, la chaîne d'approvisionnement du cloud public a contribué pour près de 500 milliards de dollars au PIB européen, soit 2,7 % du PIB européen total. IDC indique que ce chiffre a considérablement augmenté au cours des deux dernières années, avec un pic en 2020, en raison du parcours de numérisation que de nombreuses organisations ont entrepris pendant la pandémie.La fourniture de services de cloud public nécessite un nombre important d'employés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. IDC estime que cette chaîne représente environ 1,3 million d'employés, soit 0,9 % de la main-d'œuvre européenne totale. Ce chiffre est encore plus intéressant lorsqu'on le compare au pourcentage du PIB total généré le long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui donne une estimation approximative de la forte productivité du secteur.", a déclaré Carla La Croce, analyste de recherche senior, European Customer Insights and Analysis, IDC Europe.", a déclaré Luca Butiniello, analyste de recherche, European Customer Insights and Analysis, IDC Europe.Source : IDCQu'en pensez-vous ?L'adoption du cloud a-t-elle fait grandir votre organisation ? dans quelles mesures ?