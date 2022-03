Les stratégies de lieu de travail hybride et les politiques de travail à domicile rendent d'autant plus critique la nécessité d'offrir une expérience de haute qualité constante, quel que soit le lieu de travail. L'augmentation des cybermenaces et l'élargissement de la surface d'attaque exigent une attention accrue pour la sécurité. Enfin, l'agilité est indispensable pour soutenir l'innovation et suivre l'évolution rapide des marchés.Pour répondre à ces besoins, les entreprises hébergent de plus en plus leurs applications dans des environnements de cloud hybride et multi-cloud. Dans une enquête récente, A10 Networks et Gatepoint Research ont interrogé des décideurs technologiques de haut niveau sur leurs expériences en matière de fourniture d'applications dans le cloud, et sur ce dont les entreprises d'aujourd'hui ont besoin pour atteindre la résilience numérique dont dépendent leurs activités.Étant donné le rôle essentiel de la performance de la livraison des applications dans le succès des entreprises numériques, le fait que seulement 34 % des entreprises soient très satisfaites de leur solution de contrôleur de livraison des applications (Application Delivery Controller - ADC) devrait faire sourciller.L'une des principales conclusions de l'enquête est la combinaison des approches du cloud utilisées par les entreprises modernes. Si la plupart des personnes interrogées continuent d'héberger des applications sur site, 85 % d'entre elles utilisent des plates-formes de cloud public - généralement plus d'une - et 43 % des clouds privés.Cette approche offre plusieurs avantages potentiels. Une infrastructure applicative plus diversifiée offre une plus grande souplesse pour héberger chaque application sur la plate-forme optimale, à l'endroit optimal, afin de garantir la disponibilité et la réactivité. En exploitant des ressources évolutives à la demande, les entreprises peuvent s'adapter plus rapidement à l'évolution des besoins commerciaux, des stratégies informatiques et de la demande des clients. Le passage à des modèles de licence et de paiement à l'usage plus économiques et plus souples peut libérer des fonds pour l'innovation. Et avec les bons outils, les entreprises peuvent obtenir une meilleure visibilité sur la sécurité et les performances des applications de bout en bout que ne pourrait le faire un centre de données traditionnel sur site.Néanmoins, comme le montre le faible taux de satisfaction signalé dans l'enquête, de nombreuses organisations sont gênées par des technologies de fourniture d'applications qui ne répondent pas à leurs besoins.Garantir la performance de la fourniture d'applications dans un environnement de cloud hybride et multi-cloud repose sur plusieurs fonctions clés des ADC. L'équilibrage global de la charge des serveurs (GSLB) est essentiel, car les entreprises doivent aller au-delà des exigences traditionnelles de reprise après sinistre pour optimiser le trafic et garantir la disponibilité dans plusieurs centres de données et clouds.La grande majorité du trafic Internet étant désormais chiffrée, le déchargement TLS/SSL permet d'effectuer le chiffrement et le déchiffrement TLS/SSL sans solliciter les ressources du serveur ni créer de goulots d'étranglement. Les capacités d'accélération et d'optimisation des applications, notamment l'analyse des applications, l'analyse rapide des causes profondes et le retour d'information sur les performances pour les développeurs, sont inestimables pour offrir une expérience client exceptionnelle et cohérente tout en maintenant les employés pleinement productifs et engagés.Cependant, les solutions de livraison d'applications actuellement en place ne répondent souvent pas à ces exigences. La moitié des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont fait état de difficultés permanentes liées à la technologie existante de fourniture d'applications. Près d'un tiers sont confrontés à des difficultés pour faire face aux menaces de sécurité des applications. Plus d'une entreprise sur quatre est confrontée à des temps d'arrêt des applications et à un ralentissement des performances, et plus de 20 % sont confrontés à des problèmes de visibilité et de reporting.Pour surmonter ces difficultés et tirer pleinement parti des avantages commerciaux de leur stratégie hybride et multi-cloud, ces entreprises devront moderniser leur infrastructure de fourniture d'applications.L'écart entre les solutions de fourniture d'applications obsolètes et les exigences modernes ne cesse de se creuser. Face à la complexité croissante du cloud hybride et du multi-cloud, les entreprises doivent être en mesure de déployer et de fournir des applications de manière plus souple et plus efficace, d'éviter de s'enliser dans des tâches manuelles et de bénéficier d'une meilleure visibilité pour s'assurer que les environnements en évolution rapide conservent leurs performances et leur disponibilité. Ces besoins se reflètent dans les principaux objectifs des répondants à l'enquête pour l'année à venir. 48 % d'entre eux prévoient d'accroître leur agilité grâce à des solutions logicielles/extensibles, tandis que 47 % ont l'intention d'améliorer leur efficacité opérationnelle en déployant des capacités d'automatisation, de gestion et d'analyse du cloud hybride.Les personnes interrogées ont compris que la modernisation de l'ADC sera essentielle pour atteindre ces objectifs. Interrogés sur les capacités les plus importantes pour garantir la réussite des objectifs commerciaux, 69 % ont cité un dépannage plus rapide et une analyse des causes profondes, qui dépendent d'une gestion, d'une analyse et d'un reporting centralisés pour mieux comprendre leur environnement et ses performances. Plus de la moitié ont cité l'automatisation comme un besoin pour surmonter les défis du développement des compétences informatiques dans un environnement technologique en évolution rapide, et un nombre similaire a vu un besoin d'analyse de données et d'informations sur les applications pour guider l'optimisation des performances, le dépannage, la sécurité et plus encore.Lorsque les entreprises évaluent leurs ADC existants et envisagent des investissements futurs, leurs priorités sont étroitement liées aux résultats financiers. Pour maximiser le retour sur investissement, elles devront être en mesure d'augmenter leurs revenus et de contrôler leurs dépenses. Du côté des revenus, une meilleure performance des applications les aidera à offrir des expériences exceptionnelles pour gagner et fidéliser les clients sur des marchés compétitifs, ainsi qu'à maintenir l'engagement, la productivité et la satisfaction de leur personnel.Il est clair qu'une approche moderne de la fourniture d'applications est nécessaire pour aider les entreprises à redimensionner leurs investissements en permettant une gestion plus efficace, en réduisant les appels au support client, en évitant les brèches de sécurité coûteuses et perturbatrices, en offrant des options logicielles agiles et en tirant parti de la nouvelle observabilité avancée.Source : A10Networks.com Trouvez-vous cette étude pertinente ?Estimez-vous que votre entreprise tire pleinement parti du cloud hybride ?