68 % des entreprises qui utilisent actuellement AWS ont l'intention de s'appuyer davantage sur les systèmes de cloud au cours de la seule année prochaine

La croissance des services de cloud computing atteint de nouveaux sommets et, alors que le monde tente d'accélérer dans ce domaine, il y a un grand manque de talents et de connaissances nécessaires pour développer et utiliser correctement l'environnement AWS.Par conséquent, les entreprises ont beaucoup de mal à atteindre leurs objectifs en matière de cloud computing, voire à les atteindre de la manière la plus rentable possible. C'est pourquoi, en gardant toutes ces lacunes à l'esprit, un nouveau rapport mentionne que 68 % des entreprises qui utilisent actuellement ce système AWS ont l'intention de s'appuyer davantage sur les systèmes de cloud au cours de la seule année prochaine.Ce rapport de recherche a été réalisé par 451 Research et financé par Mission Cloud Services, qui a mené une enquête auprès de 950 entreprises américaines utilisant AWS.Le rapport a été considéré comme une atteinte au rôle réel d'AWS dans la fourniture de services de cloud à de nombreuses entreprises et à la manière dont il a contribué à leur succès. 59 % des personnes ayant répondu au rapport affirment utiliser le système AWS pour une meilleure vitesse et une plus grande agilité lors du lancement d'applications.En ce qui concerne les obstacles associés au système auxquels de nombreuses entreprises sont confrontées, un certain nombre de problèmes figurent sur la liste. Certains se sont plaints de l'optimisation et des dépenses liées au cloud, tandis que d'autres ont évoqué les difficultés liées aux applications natives du cloud. En outre, certains ont évoqué la difficulté d'intégrer des lacs de données, tandis que d'autres ont eu du mal à moderniser le cloud, notamment en matière d'IA ou de ML.Un autre point intéressant du rapport est que les entreprises se décrivent elles-mêmes comme des utilisateurs intensifs des services Web d'Amazon et se vantent de l'être. Par conséquent, elles étaient certainement plus enclines à s'appuyer sur divers services gérés dans le cloud.Parmi les personnes qui prévoyaient d'exécuter environ 80 % de leur charge de travail sur AWS, la majorité a révélé à quel point elles étaient désireuses de s'appuyer sur des services basés sur le cloud pour l'année prochaine.De la même manière, les utilisateurs qui se sont identifiés comme des adeptes précoces de la technologie ont fait preuve d'un empressement similaire. Et plus de 80 % d'entre eux ont eu envie d'accroître leur dépendance à l'égard des formes externes d'AWS pour obtenir une assistance supplémentaire.Source : Mission Cloud Services Qu'en pensez-vous ?