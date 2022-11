NUMSPOT est destinée prioritairement aux acteurs économiques et institutionnels français qui ne trouvent pas actuellement de solutions répondant à leurs besoins : secteur financier (banques, assurances), secteur de la santé (hôpitaux…) et secteur public (État, collectivités locales, opérateurs).Disponible dès 2023 en France, NUMSPOT vise un développement commercial sur le marché européen avec l’ambition de devenir l’offre de référence de cloud de confiance.NUMSPOT fournira une solution technologiquement et commercialement compétitive, fiable et sécurisée répondant aux besoins d’hébergement régulés conformément aux standards SecNumCloud, Hébergeur de Données de Santé et futur schéma européen de cybersécurité EUCS. NUMSPOT s’appuiera pour cela sur la complémentarité des expertises technologiques et des capacités d’investissement des quatre partenaires français du consortium.L’entreprise proposera des services aux meilleurs standards du marché (performance, scalabilité, sécurité, prix, responsabilité environnementale) reposant sur l’infrastructure cloud souveraine OUTSCALE de Dassault Systèmes, qui bénéficie de la qualification SecNumCloud et garantit le plus haut niveau de fiabilité industrielle et de sécurité, avec des données exclusivement opérées en France.Au-delà de l’infrastructure de confiance, l’ambition de NUMSPOT est d’offrir une plateforme technologique souveraine (PaaS) proposant des solutions logicielles et des services (SaaS), basés notamment sur les solutions de confiance numérique de Docaposte, qui répondent aux besoins métiers.En plus de répondre à trois enjeux clés du marché du cloud computing (la souveraineté des données, la sécurité des architectures numériques et la portabilité des données), NUMSPOT constituera un pilier européen pour construire les standards du cloud en proposant une approche ouverte et durable garantissant aux clients le maintien de la solution dans la durée, des conditions économiques équilibrées et la réversibilité de leurs engagements.Enfin, NUMSPOT développera un écosystème européen de référence, incluant des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, des startups. NUMSPOT travaillera conjointement avec des laboratoires de recherche, et notamment Inria, pour accélérer l’innovation technologique française et européenne.Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, en confiance. Spécialiste des solutions numériques de confiance (vote électronique, lettre recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique), et premier opérateur de données de santé en France, Docaposte apporte son expertise dans la conception et la gestion de plateformes numériques sur mesure.Dassault Systèmes propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables, en développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications.Opérateur global de communications, Bouygues Telecom accompagne plus de 60 000 entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe ou Mobile ainsi que dans la transformation de leurs infrastructures telecoms et informatiques.Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques.Source : Docaposte Quel est votre avis sur le sujet ?