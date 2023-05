Pas besoin d'un investissement initial important ;

Diminution des coûts des logiciels grâce à la possibilité d'effectuer des mises à jour ;

Plus de stress lié à la dépense d'une tonne d'argent pour le matériel et la maintenance informatique ;

Avantages fiscaux.

Zulip offre un plan gratuit illimité pour les équipes de moins de 10 000 membres. Dans un billet de blog, Alya Abbott explique pourquoi Zulip peut se permettre d’offrir un tel plan et comment il profite à la communauté open source. Environ 94 % de la charge de travail Internet serait transférée dans le cloud. Oui, vous pouvez prendre un moment pour réaliser l'importance de l'informatique en cloud dans notre vie quotidienne. Des entreprises de renommée mondiale préfèrent choisir une stratégie hybride pour travailler et traiter au sein de communautés.La principale raison de cette dérive massive serait la capacité du cloud à réduire les coûts. Pour certains analystes, Migrer vers le cloud serait un choix absolument respectueux du budget, car il apporte de multiples avantages financiers. Voici quelques-uns des avantages les plus notables :La semaine dernière, la plateforme de chat Mattermost a annoncé que « Mattermost Cloud Free ne sera plus proposé après le 26 juillet 2023 ». Cela a probablement été une surprise désagréable pour les utilisateurs de ce plan, car moins d'un mois auparavant, la page de tarification de Mattermost contenait la promesse que le plan Cloud Free serait « gratuit pour toujours ».Selon Abbott, personne n'a droit à un hébergement cloud gratuit, et il n'y a rien de mal à ce qu'une entreprise choisisse de ne pas l'offrir. De plus, la période de grâce de 90 jours que Mattermost offre pour la transition est meilleure que ce que l'on voit souvent lorsqu'une entreprise ferme un produit ou un plan gratuit. Et contrairement aux utilisateurs de logiciels entièrement propriétaires, les clients de Mattermost ont la possibilité d'héberger eux-mêmes le produit au lieu de payer 10 dollars par utilisateur et par mois, ou de passer à une autre plateforme.Mais Mattermost rompt la promesse de « gratuité pour toujours » faite à ses clients, et ce sans aucune reconnaissance ou excuse. La mention « gratuit pour toujours » a été discrètement retirée du site web de Mattermost dans le mois qui a précédé l'annonce, et n'est pas mentionnée dans l'email que Mattermost a envoyé aux clients concernés. « Peut certainement s'attendre à mieux de la part d'une entreprise dont les principes déclarés sont "l'obsession du client" et "gagner la confiance », déclare Abbott. « Si vous prétendez ne pas l'avoir fait, peut-être que le monde ne le remarquera pas ? » ajoute-t-elle.Malheureusement, les tentatives de dissimuler les changements qui ont un impact négatif sur les clients sont monnaie courante. L'été dernier, Slack a présenté comme une simple « simplification » un changement radical de son plan gratuit qui a rendu le service intenable pour un grand nombre de ses utilisateurs. Slack est une plateforme de communication collaborative propriétaire ainsi qu'un logiciel de gestion de projets créé par Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson et Serguei Mourachov en août 2013 et officiellement lancée en février 2014. L'entreprise appartient au groupe Salesforce depuis décembre 2020.Être un fournisseur digne de confiance ne se limite pas à la communication. Il est essentiel de tenir compte des intérêts de vos utilisateurs lorsque vous prenez des décisions, petites ou grandes. Si votre produit est rempli de motifs sombres, aucune stratégie de communication ne pourra rendre votre entreprise digne de confiance.Pourtant, toute entreprise a parfois besoin de partager des nouvelles négatives avec ses clients - une augmentation de prix, une fonctionnalité gratuite transférée vers une formule payante, des informations sur une panne ou un incident de sécurité, etc. Comment les entreprises peuvent-elles le faire sans que les utilisateurs aient l'impression que leur confiance a été trahie ? Abbott recommande de communiquer de manière transparente.L’entreprise doit faire de son mieux pour communiquer clairement avec ses clients, que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises. Lorsqu’elle découvre par exemple une faille de sécurité, elle doit signaler via le programme CVE, envoyer un courriel aux clients concernés dès qu'un correctif est en place et partager l'information publiquement via ses carneaux de communication.Mattermost aurait pu éviter tous les problèmes liés à l'abandon de son plan « gratuit pour toujours » en continuant à l'offrir. Alors pourquoi l'entreprise a-t-elle décidé d'abandonner son plan gratuit en premier lieu ? Abbott répond en comparant les offres de cloud gratuit pour le chat d’équipe de Zulip et Mattermost. Ces deux entreprises proposent des solutions de communication pour les organisations.Elle explique que Zulip a un modèle de cloud multitenant qui réduit les coûts d’hébergement et une stratégie de support qui vise à résoudre les problèmes de manière durable. Elle suggère que Mattermost a des difficultés financières et que son plan de cloud gratuit n’attire pas les clients potentiels qu’il cible.Source : Zulip Quelles sont les implications ou les conséquences de la décision de Mattermost pour ses utilisateurs ?Quelles sont les alternatives ou les solutions possibles pour les utilisateurs qui ne veulent pas payer pour le cloud de Mattermost ?Selon vous, quels sont les enjeux ou les motivations qui poussent l’auteur à défendre le plan gratuit de Zulip ?Comment Zulip se compare-t-il à d’autres plateformes de chat d’équipe, comme Slack ou Discord ?